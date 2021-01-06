Сколько денег уходит на чиновников и бюджетников

Сколько денег в 2020 году Беларусь потратила на зарплаты чиновников и бюджетников, подсчитал ресурс banki24.by.

Каждый месяц крупные и средние предприятия отчитываются статорганам о зарплатных показателях. В перечень таких показателей входит и начисленный фонд заработной платы.

Начисленный фонд зарплаты — это количество денег (вместе с подоходным и взносом работника в ФСЗН), которые работодатели пускают на оплату труда наемных работников. При расчете зарплатного фонда берут среднесписочную численность персонала.

На сегодня доступны данные о фонде зарплат по итогам 11 месяцев. Они дают представление, сколько ресурсов съедают нужды госуправленцев и бюджетников.

В целом по экономике начисленный фонд составил 36,7 млрд BYN. По сравнению с 2019 годом зарплатный фонд вырос на 10,9%.

+10,9% — это номинальный рост, без поправки на инфляцию. С учетом роста цен реальный фонд начисленных зарплат увеличился на 5,2%.

Самый большой по размеру и самый быстрорастущий фонд начисленных зарплат традиционно формируется в Минске. Прошедший год не стал исключением: за 11 месяцев компании-флагманы столицы показали рост зарплатного фонда на 12,6% до 11,5 млрд BYN.

Ситуация в регионах похуже. В областях зарплатные фонды увеличились на 9,3–10,9%. Размеры этих фондов колебались от 3,2 до 5,7 млрд BYN.

Наименее привлекательно в этом плане выглядит Могилевская область. Регион является аутсайдером как по зарплатному фонду (3,2 млрд BYN), так и по темпам его роста (+9,3%).

Примечательно, что именно на Могилевщине в 2020 году фиксируется самая высокая концентрация низкоэффективных предприятий. Один набор данных подтверждает другой: компании с низкой рентабельностью не могут обеспечить работникам высокие зарплаты.

Зарплаты чиновников проходят по госуправлению. За 11 месяцев зарплатный фонд в госуправлении вырос на 12,6% до 1,092 млрд BYN.

Фонд начисленных зарплат учителей составил 964,4 млн BYN (+8,9% к 2019 году), профессорско-преподавательского состава — 284,6 млн BYN (+10,9%), врачей — 798,7 млн BYN (+28,4%), среднего медперсонала — 1,260 млн BYN (+30,3%), соцработников — 270,4 млн BYN (+15,1%).

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