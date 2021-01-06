Пусть свет Вифлеемской звезды освящает все пути, по которым нам предстоит пройти в новом году!

Рождественское послание Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

“Возлюбленные во Господе преосвященные архипастыри, всечестные отцы, боrолюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, все верные чада Белорусской Православной Церкви!

В нынешние дни радостного и светлого торжества во всех храмах звучит торжественный призыв рождественского канона: «Христос рождается – славите, Христос с небес – срящите!» Будем благоговейно, с молитвой внимать сим словам, присутствуя на праздничном богослужении, молитвенно вспоминая и тех, кто ныне пребывает вне церковных стен, там, где застали их жизненные обстоятельства. Все вместе вслед за евангельскими волхвами, ведомые Вифлеемской звездой к яслям Богомладенца, принесем Господу нашему Иисусу Христу дары своей любви, открывая Ему исполненные веры и преданности сердца. Ибо всех нас в эти праздничные дни объединяет неизреченная радость о Родившемся Спасителе мира.

Велика для души человека благодать от встречи с Богом. Но глубока и печаль нашего отдаления от Бога, причиной которой нередко становится образ жизни или поступки, совершаемые вопреки заповедям Божиим, когда сердце человеческое отворачивается от Творца, обращая взор ко греху и неправде. Но каким восторгом и вдохновением исполняется человек, когда вдруг во мраке неведения и томления души на помощь явно приходит Господь и через покаяние вновь возвращает нам Свое многоценное присутствие!

Однако, чтобы Христос пребывал рядом, от нас требуются постоянные усилия. Лишь одному злу свойственно распространяться легко, и потому оно часто кажется привлекательным. А духовная жизнь всегда предполагает не только борьбу со слабостями и грехами, но и неизменную устремленность ума и сердца к Богу. «Пока ты вообще дышишь, всё усерднее ищи Его и стремись к Нему. Ибо Он не оставит тебя и не забудет тебя», – наставляет преподобный Симеон Новый Богослов.

Нелегкий путь пройден нами в минувшем году. Он был весьма непрост для многих людей, народов и государств, для человечества в целом. Пандемия ранее неизвестной болезни и связанные с ней ограничения и угрозы; напряженность в ряде стран и регионов мира; утрата единомыслия и единства общения среди Поместных Православных Церквей, наконец, возникшее на поли- тической почве разделение в нашем обществе – всё это лишает людей уже ставших привычными и обыденными для нас чувств безопасности, стабильности и спокойствия. Многие испытывают растерянность и страх перед будущим, забывая об Отеческой Любви Божией ко всем нам и Его спасительном Промысле.

Для нас как христиан происходящее – не предлог и не основание для уныния: мир переживал времена гораздо более драматичные и опасные. Что бы ни происходило, – «Свет во тьме светит, и тьма его не может объять» (Ин 1:5). События минувшего года – серьезный повод задуматься о нашем отношении к Богу и ближним, о жизни духовной по заповедям, дарованным Господом нашим Иисусом Христом, в стремлении к Богодухновенным Евангельским нравственными идеалам.

Верующие люди не могут оставаться равнодушными к тревожным событиям, происходящим в мире, и прежде всего – в своем Отечестве. Но мы также при этом не должны забывать о смиренномудрии и молитвенном рассуждении во всяком деле и слове. Будем внимать своему сердцу и не позволяя ему погружаться в пучину переживаний и страстей, дабы не потерять драгоценный внутренний мир души, даруемый свыше ищущим волю Божию. Именно этот мир Христов, как только он воцарится в сердце человеческом, дает ему силу любить не только Бога и ближнего, но даже и врага своего. «Мир во Христе – это величайший дар Божий человеку, – говорит архимандрит Георгий, игумен монастыря преподобного Григория на Святой Горе Афон, – … этот мир излучает свой свет во внешний мир».

В большинстве случаев мы не в состоянии повлиять на процессы, охватившие нынешний мир. Но Господь и не призывает нас к этому. Будем делать то доброе, что в наших силах, а в остальном положимся на волю Божию: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя» (Пс. 54:23). В то же время мы можем и должны пристально следить за тем, что происходит в наших сердцах. По словам преподобного Макария Египетского, «сердце – это малый сосуд, но в нем вмещаются все вещи: там Бог, там Ангелы, там жизнь и Царство, там небесные обители, там сокровища благодати».

Поздравляя всех вас со спасительным праздником Рождества Христова, молитвенно желаю, чтобы светлое переживание наступившего торжества исполнило наши сердца радостью о Родившемся Богомладенце; чтобы душевная гармония и согласие пребывали в семьях, коллективах, в обществе, во всем Отечестве нашем и за его пределами. Доброго вам здравия, благоденствия, всесильной помощи Божией в повседневных трудах, и пусть свет Вифлеемской звезды освящает все пути, по которым нам предстоит пройти в новом году!”

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