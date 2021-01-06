Прокуратура проверила детские приюты и после этого написала в Мининформ на ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА»

Прокуратура Минской области провела проверку по факту размещения 2 января 2021 года на интернет-ресурсе rebenok.by (ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА») публикации «Дети недоедают? В приюте попросили привезти на Новый год крупы, макароны и стиральный порошок», сообщила прокурорская служба информации.

«По инициативе прокуратуры Минской области Генеральная прокуратура проинформировала республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации – Министерство информации – о необходимости анализа изложенных сведений, размещенных на rebenok.by, для оценки их соответствия законодательству и принятия мер реагирования», – такое резюме содержится в сообщении.

В публикации на rebenok.by рассказывалось о письме в редакцию от сотрудников крупной компании, которая «шефствует над социальным приютом в Минской области». Якобы в этом письме они сообщили, что были обескуражены предновогодним заказом на подарки для воспитанников. Вместо игрушек и конфет администрация приюта составила внушительный список из круп, макарон и других продуктов. Сотрудники компании сделали вывод, что дети недоедают.

«Прокуратура Минской области незамедлительно отреагировала на размещенную информацию и совместно с главным управлением по образованию Минского областного исполнительного комитета проверила соответствие размещенных на интернет-ресурсе сведений реальной ситуации с обеспечением детей продуктами в таких учреждениях», – информирует прокуратура.

Прокурорские работники с 2 января (когда появилась публикация) до 6-го (на это время выпало два официальных выходных!) успели инициировать получение необходимых документов, провести беседы с начальниками управлений по образованию райгорисполкомов, директорами 23 социально-педагогических центров и 6 детских интернатных учреждений области.

«Администрации учреждений образования Минской области просьбы о приобретении шефскими организациями предновогодних подарков в виде продуктов питания не подтвердили», – известили общественность прокуроры.

В итоге в Мининформ из прокуратуры пошла информация в отношении интернет-ресурса rebenok.by под предлогом дать оценку на предмет соблюдения им Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации». А конкретно статьи 30-1 закона, где говорится о том, что владелец интернет-ресурса обязан не допускать распространение на интернет-ресурсе сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию физических лиц либо деловую репутацию юридических лиц.

Еще прокуратура напоминает, что статья 52 этого закона обязывает владельцев интернет-ресурса проверять достоверность получаемых сведений.

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



