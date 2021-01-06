Почему правительство не называет цену российского газа для Беларуси в 2021 году?

Правительство давно рапортовало, что договорилось о цене газа для Беларуси на 2021 год, но реальная цифра так до сих пор и не названа. Такое произошло впервые, что наводит на некоторые размышления.

Известный экономист Ярослав Романчук отметил у себя на странице в Фэйсбук, что премьер-министр Роман Головченко называет цену на газ выгодной, «очень комфортной», «практически на уровне 2020 года», «ниже, чем выходит по формуле 2011 года», но не дает никакой конкретики. Такая секретность может иметь несколько причин, пишет “Ежедневник”.

Среди первой Ярослав Романчук называет провал переговоров.

«В 2020 году цены на энергоресурсы были такими неприлично низкими, что Беларусь явно переплатила сотни миллионов долларов за газ. Белорусское правительство и не платило – почти до осени. Союзники-партнеры-друзья-соседи категорически отказались снижать цены на газ и, в конце концов, получили свои деньги после того, как правительство России выделило Беларуси очередной кредит».

Второй причиной может быть то, что сохраняется высокая неопределенность с БелАЭС. Если запустишь ее – тогда нужно резко сокращать объемы закупки газа. И что тогда делать с электроэнергией? В страны ЕС не продашь. Россия пока тоже не берет. Внутри Беларуси такого спроса нет. «Переговоры по БелАЭС идут, и никто до конца не знает, когда она будет запущена на полную мощность. Когда это произойдет, включится кредитный счетчик. Как тут решишь, сколько газа закупать? Сложные переговоры продолжаются. Подставляться под штрафные санкции Газпрома тоже не хочется, если пообещаешь купить один объем газа, а купишь на 3-4 млрд кубов меньше», – отмечает Ярослав Романчук.

Третьей причиной может быть то, что Роман Головченко не хочет вызывать гнев и ярость Александра Лукашенко, который часто требует от своих подчиненных невозможного.

«Даже цена в 127 долларов за тысячу кубов может восприняться нервным, разбалансированным, потерявших ориентиры Лукашенко, как поражение и подстава. Поэтому премьер-министр всячески оттягивает момент открытия цены и объемов поставки, чтобы подготовить почву для этой новости», – считает известный экономист.

Четвертая причина может скрываться в сомнительной должностной легитимности Александра Лукашенко, при которой критически важной становится должность премьер-министра Беларуси.

«В случае чего именно он становится временным главой Беларуси. Кремлевские технологи/технократы не могут отказать себе в удовольствии использовать Романа Головченко в неких своих планах и схемах. И тут они могут либо его подставить и постараться слить, либо наоборот возвысить, поддержать и укрепить. Все зависит от того, насколько договороспособным является Роман Головченко для Кремля/Газпрома», – предполагает Ярослав Романчук.

Может быть и то, что цену на газ и объем поставки не назвали, просто по бюрократической оплошности.

Однако отдельные политики считают, что главная причина кроется все же в другом. Дело в том, что Минск пообещал сделать открытым судебное слушание по делу Бабарико, то есть Белгазпромбанка, чтобы весь мир узнал, как Газпром отмывал через Беларусь деньги. Газпром этого категорически не хочет и вряд ли мог пойти на какие-то уступки при таких условиях. Далее все просто. Скорее всего цена есть, но она жестко привязана к тому, будет ли Минск оглашать сведения по делу Белгазпромбанка. Судя по всему, договоренность по этому вопросу между сторонами достигнута, но пока не выполнена (суда еще не было). Поэтому и заявляется, что цена хорошая. Но назвать ее не могут, пока не пройдет суд и не будут выполнены условия. Ведь тут еще есть серьезный политический момент и в самый последний момент Лукашенко может передумать, тем более что он сильно обижен на Газпром. Не на саму структуру, а одно лицо, которое предпринимает тут вполне конкретные политические действия в белорусском направлении.

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