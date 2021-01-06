Несмотря на санкции, зарплаты работники санатория “Беларусь” в Друскининкае должны получать

Вчера должны были быть выплачены зарплаты работникам санатория “Беларусь” в Друскининкае, чьи счета заморожены по причине санкций Евросоюза. Об этом сообщил информационный ресурс ru.DELFI.lt.

“Банк начал делать переводы. Средства работникам санатория поступят сегодня”, – сказала BNS накануне директор Службы надзора за финансовыми рынками Центробанка Литвы Екатерина Говина.

Руководитель санатория Илья Епифанов ранее сообщал BNS, что вместе с налогами государству и зарплатами работников переводимая сумма превышает 300 тыс. евро.

Банк Swedbank заморозил счета санатория 18 декабря из-за введенных ЕС санкций в отношении Главного хозяйственного управления президентской администрации Беларуси. Санаторий является госпредприятием, а Главное хозяйственное управление – его пайщиком.

По этой причины декабрьские зарплаты до сих пор ждали более 400 работников санатория, большинство из которых – граждане Литвы.

В случае с санаторием “Беларусь” правительство Литвы применило исключение, чтобы работники получили зарплаты. О замораживании счетов санатория Swedbank сообщил 21 декабря Службе расследований финансовых преступлений Литвы (СРФП) и Министерству иностранных дел страны.

МИД Литвы 31 декабря сообщил банку Swedbank о предоставлении исключения. В данный момент Кабмин Литвы также готовит план помощи работникам санатория в дальнейшем.

На этой неделе президент Гитанас Науседа обсудил ситуацию с санаторием с главой МИД Габриэлюсом Ландсбергисом и акцентировал, что применение санкций ЕС в отношении белорусского режима не должно ухудшать положение литовских граждан или компаний.

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