Марию Колесникову оставляют в заключении до 8 марта

Марии Колесниковой, педагогу и политической активистке, координатору штаба Виктора Бабарико на выборах президента Республики Беларусь 2020 года, представительнице объединенного штаба Светланы Тихановской и члену президиума Координационного совета, которая уже более трех месяцев находится в тюрьме, следствие продлило меру заключения в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Марию задержали 7 сентября в центре Минска неизвестные, несколько дней родные и друзья ничего не знали о ее судьбе. Мария признана политзаключённой и узницей совести. Европарламент присудил ей премию имени Сахарова за вклад в борьбу за права человека.

Вы можете поддержать Марию письмом, открыткой или телеграммой: тюрьма № 8, ул. Советская, 22а, Жодино, 222160.

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