«Я как человек, потерявший зрение во взрослом возрасте». Лишившиеся вкуса из-за коронавируса люди описали свои ощущения

Аносмия (потеря обоняния и вкуса) — самый распространенный симптом коронавируса. У большинства пациентов обоняние и вкус восстанавливаются в течение нескольких недель, однако у некоторых этого так и не происходит. Издание New York Times (NYT) расспросило людей, столкнувшихся с этим явлением, и поговорило с учеными, чтобы узнать, как потеря этих чувств сказывается на качестве жизни, пишет Дождь.

Аносмия часто лишает людей удовольствия от еды. По словам Кэтрин Хансен, к которой обоняние и вкус так и не вернулись, еда стала по вкусу напоминать картон, из-за этого она не может ее даже жевать. «Я как человек, лишившийся зрения во взрослом возрасте. Я знаю, какой еда должна быть на вкус, но не могу этого понять», — так она описывает аносмию.

Доцент нейробиологии Гарвардской медицинской школы Сандип Роберт Датта рассказал, что исследования связывают аносмию с социальной изоляцией и ангедонией, неспособностью испытывать удовольствие, а также со странным чувством отстраненности и изоляции. Воспоминания и эмоции неразрывно связаны с запахом, а обонятельная система играет важную, хоть и не всегда осознаваемую роль в эмоциональном благополучии.

«Когда кому-то отказывают в обонянии, это меняет то, как человек воспринимает окружающую среду и свое место в ней. У людей снижается чувство благополучия. Это может действительно раздражать и сбивать с толку», — пояснил Датта.

Британские ученые изучили опыт девяти тысяч пациентов с COVID-19. Многие участники исследования сказали, что потеряли не только удовольствие от еды, но и от общения. Утрата вкуса и обоняния ослабила их связи с другими людьми, повлияла на интимные отношения и заставила их чувствовать себя изолированными, даже оторванными от реальности.

Опрошенные NYT люди, столкнувшиеся с аносмией, также говорили о чувстве изолированности, отсутствии интереса к еде, а одна женщина призналась, что первые несколько месяцев плакала в конце каждого дня.

При этом люди с аносмией могут продолжать ощущать основные вкусы — соленый, кислый, сладкий, горький. Однако запах усложняет восприятие аромата. Именно из-за потери запаха люди, в основном, и теряют аппетит, что подвергает их риску дефицита питательных веществ и проблем с весом.

Кроме того, запахи служат основной системой сигнализации об опасности. Снижение обоняния в пожилом возрасте — одна из причин, по которой пожилые люди более склонны к несчастным случаям, например, к бытовым пожарам. Одна из собеседниц NYT рассказала, как однажды муж и дочь выгнали ее из дома, заявив, что на кухне воняет газом.

При этом некоторых переболевших коронавирусом продолжают преследовать фантомные запахи, обычно неприятные или даже ядовитые: горящий пластик, аммиак, фекалии. Один мужчин рассказал, что некоторые напитки стали ощущаться как грязь, а мыло и стиральный порошок стали пахнуть стоячей водой или нашатырным спиртом. Его также преследуют фантомные запахи кукурузных чипсов и запах, который он называет «ароматом духов пожилой женщины». Другая женщина, к которой стали возвращаться чувства, сказала, что еда стала отдавать привкусом или запахом бензина.

Пандемия «обнулила» нашу жизнь.

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