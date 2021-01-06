Феерия на «Минск-Арене»: «зубры» победили СКА в овертайме

Минское «Динамо» показало результат, который в любой другой сезон многие назвали бы сенсацией. В Минск приехал питерский СКА, но фаворит покинул столицу Беларуси без победы, пишет hockey.by.

В игре с фаворитом Запада динамовцы продемонстрировали твердую волю к победе. Минчане трижды уступали, но раз за разом отыгрывались. Питерцы открыли счет уже на 9-й минуте – Колосова с нулевого угла пробил Линден Вей. Однако «зубрам» не потребовалось много времени, чтобы отыграться – первым голом в форме минчан отметился Зак Митчелл, который, похоже, нашел хорошее взаимопонимание с представителями ударной пятерки «Динамо».

Быстрый обмен шайбами заставил команды играть аккуратнее. А следующий гол зрители увидели лишь в середине второго периода. СКА закрыл соперника в их зоне и точный бросок удался Бурдасову, который в этот вечер оформил дубль.

В третьем периоде первой шайбой за «зубров» отметился еще один недавний новичок Павел Варфоломеев, который пробил вратаря соперников броском с близкой дистанции. Однако равенство на табло просуществовало меньше минуты. Но динамовцев это не надломило. За пять минут до финальной сирены голом отметился Шейн Принс, завершивший отличный розыгрыш большинства.

Встреча докатилась до овертайма, а там снова героем стал Принс – Шейн вновь забросил в большинстве. В этом матче у нашего американца 4 (2+2) очка – он поучаствовал абсолютно во всех атаках. Кроме того, по шайбам Шейн догнал Егора Шаранговича, который был лучшим снайпером «зубров» до сих пор. Сейчас у этих парней по 17 очков.

Также отметим игру молодого вратаря Алексея Колосова, который сделал себе отличный подарок к дню рождения в виде 34 сейвов и итоговой победы над грандом 4:3.

Следующий матч динамовцы проведут завтра – в гостях у рижских одноклубников.

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