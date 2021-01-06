Что нельзя делать в Сочельник и на православное Рождество

Кроме христианских традиций и обрядов в Сочельник и на Рождество существует немало народных примет, напоминает “Брестская газета”.

Что нельзя делать в Сочельник и на Рождество

6 января нельзя есть продукты животного происхождения, вино и растительное масло, ведь еще длится Рождественский пост. Не рекомендуется ставить в Святой вечер 6 января меньше 12 блюд – по числу апостолов. Ни одно из этих блюд не должно остаться нетронутым. Нельзя убирать блюда со стола до самого наступления Рождества 7 января. В Рождество нельзя надевать старую одежду. Как и в другие религиозные праздники, нельзя работать. Однако священники говорят, что если график вашей работы установлен работодателем и на Рождество выпадает рабочий день, можно и нужно честно и добросовестно выполнять свой труд. Нельзя шить, стирать, убирать, выносить мусор из дома. Но если шитье для вас не развлечение, а необходимость, то тогда можно. Лучше шить, чем предаваться праздности – например, сплетничать с соседкой. Лучше вышивать, чем смотреть телевизор или сидеть за обильным столом со стаканом вина. То же касается и уборки. Ни в коем случае нельзя гадать на Рождество. Для христианина гадание – это в принципе недопустимая вещь. В святой праздник Рождества нельзя ругаться, сквернословить, особенно за столом. Не принято до восхода первой звезды обедать — небольшой перекус позволен только детям.

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