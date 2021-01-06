Церемония “Грэмми” перенесена на 14 марта из-за COVID-19

Академия звукозаписи США приняла решение о переносе церемонии вручения музыкальной премии “Грэмми” на 14 марта из-за пандемии коронавируса, сообщает Interfax.by.

“После обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущими церемонии и исполнителями, которые должны выступать, мы переносим трансляцию 63-й церемонии вручения награды на 14 марта 2021 года”, – говорится в сообщении организаторов.

Критическая ситуация с пандемией коронавируса в Лос-Анджелесе, где традиционно проходит церемония, подтверждает верность этого решения, отметили в академии.

Ранее церемония вручения премии “Грэмми” была намечена на 31 января.

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