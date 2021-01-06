96 священников и более 6 тысяч верующих подписали письмо против насилия в Беларуси

В открытом письме содержатся требования остановить насилие, восстановить законность и провести в Беларуси новые президентские выборы.

«Сознательное искажение информации о результатах голосования на президентских выборах 9 августа 2020 года, лжесвидетельства в судах, дезинформация в СМИ, заведомо неправосудные решения — это не только нарушение законов Республики Беларусь, но и тяжкий грех. Не лги, не произноси ложного свидетельства — это Божья заповедь», – говорится в открытом письме христиан Беларуси. Подписи под ним поставили 6003 верующих из православной, католической протестантской и других церквей, а также 96 священнослужителей.

В письме отмечается, что применение оружия силовыми структурами Беларуси, которое привело к гибели мирных граждан, пытки и причинение тяжких телесных повреждений перевели политическое противостояние в морально-этическую плоскость.

«Поддерживать незаконные действия властей безнравственно. Молчать о беззаконии в Беларуси — это значит причинять страдания десяткам тысяч человек по всей стране», – говорится в письме.

В нем также содержатся призывы:

1.Остановить насилие в отношении граждан Беларуси, которые мирно выражают своё мнение о ситуации в стране, что гарантируется статьей 33 Конституции Республики Беларусь.

2.Восстановить законность. Для этого необходимо освободить всех задержанных по политическим мотивам и привлечь к ответственности представителей государственных органов, нарушивших законы Республики Беларусь.

3.Провести новые президентские выборы в кратчайшие сроки, предусмотренные законодательством РБ. Выборы должны соответствовать международным демократическим стандартам.

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



