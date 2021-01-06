9 полезных продуктов, о которых незаслуженно забыли

Репа, редька, хрен – когда-то эти и другие продукты пользовались большой популярностью у наших предков, являясь не только сытной пищей, но и лекарственными средствами, исцеляющими от многих болезней. К сожалению, употребление некоторых традиционных продуктов давно вышло из моды. Их включение в современный рацион – эффективная мера профилактики и лечения от недугов, которыми редко страдали наши предки: ожирения, сахарного диабета, болезней костной системы, атеросклероза сосудов и т. д.

Репа

Практически до XX века репа была почетным гостем любого стола. Из нее готовили супы, каши, начинки для пирогов, соленья. Сегодня же репу можно считать едва ли не экзотическим овощем: блюда из нее – редкое явление. А ведь аналоги по питательной ценности этому невзрачному на вид корнеплоду отыскать сложно.

Являясь источником витамина С, каротина, минеральных солей, репа служит эффективным средством от авитаминоза, а высокое содержание кальция (вместе с магнием, улучшающим его усвоение) способствует профилактике рахита и болезней костной системы. В мякоти корнеплода присутствует природный антибиотик, угнетающий рост практически всех видов бактерий и грибков (кроме стафилококка и кишечной палочки), благодаря чему репа выступает в качестве эффективного средства для лечения от бронхитов, ларингитов, астмы, зубной боли, а также других недугов.

Брюква

Брюква («шведская репа») – еще один ценный овощ, польза которого незаслуженно забыта. С виду он напоминает свеклу, а по содержанию витамина C превосходит репчатый лук, помидоры и апельсины, приближаясь по показателям к белокочанной капусте. Блюда из брюквы – это могут быть салаты, супы, рагу – полезны для диабетиков и людей, страдающих ожирением. Грубая клетчатка в ее составе прекрасно очищает кишечник, а сок, получаемый из мякоти, обладает слабительным действием. Овощ с успехом применяется в народной медицине для лечения кожных болезней, заболеваний органов дыхания и очищения организма.

Толокно

Мука из зерен ячменя, гороха или овса, называемая толокном, – старинный продукт, широко использующийся для приготовления каш, супов, выпечки, киселя и даже чайных напитков. Преимущество толокна в сравнении с обычной мукой в его высокой питательности (благодаря остаткам фракций зерна), а также особом вкусе и аромате, напоминающем какао. Примечательно, что для употребления в пищу толокно не нужно готовить – достаточно заварить его горячим молоком или водой.

Толокно богато биофлавоноидами, способствующими регуляции работы иммунной и эндокринной систем, очищению организма от токсических веществ, а также активно участвующими в регенерации клеток. Витамины группы В положительно влияют на состояние нервной системы, памяти, волос и ногтей, а редкие антиоксиданты авенантрамиды, которые можно встретить только в овсе, препятствуют образованию бляшек на стенках сосудов. Уникальные свойства толокна делают его незаменимым для здорового рациона – но, к сожалению, его, как и многие другие исконно русские продукты, на полках магазинов уже почти не встретить.

Топинамбур

Топинамбур (часто называемый земляной грушей) – очередной корнеплод, вытесненный картофелем. Тем не менее, этот сладковатый на вкус овощ гораздо полезнее своего собрата, превосходя по содержанию железа и его, и морковь, свеклу, репу. Топинамбур содержит очень много инулина – природного аналога инсулина, регулирующего уровень сахара в крови, – и поэтому становится продуктом номер один в питании людей, больных сахарным диабетом.

Хрен

Это растение, обладающее острым, пряным вкусом, тоже появляется на современном столе все реже. Однако пренебрегать им не стоит: хрен опережает многие овощи по содержанию каротина, витаминов группы В, неперевариваемых грубых волокон, улучшающих работу кишечника, а доля витамина С в листьях хрена превышает показатели цитрусовых, уступая только черной смородине и шиповнику. Говоря о пользе хрена, нельзя не отметить его высокие бактерицидные свойства, достигаемые благодаря лизоциму – антибиотику, губительному для большинства микробов. Так, растение широко применяется при лечении от ангины, коклюша, воспалений мочевыводящих каналов, а еще является эффективным средством для выведения из организма гельминтов.

Редька

Еще один полузабытый овощ, употребление которого с медом считалось лекарством от всех болезней. И сегодня немного горьковатая на вкус редька не утратила целебных свойств. Считается, что блюда из нее способствуют повышению аппетита и улучшению пищеварения, являясь эффективным средством при атонии кишечника, запорах, холецистите, желчнокаменной болезни. В народной медицине мякоть редьки используют как разогревающее и ранозаживляющее средство при лечении гнойных ран, язв, артрита и ревматизма.

Пастернак

Корень пастернака – сельскохозяйственной культуры, выращиваемой сегодня мало где, – с виду похож на морковь, но имеет белый цвет. Сладковатый, чуть пряный вкус овоща позволяет использовать его в приготовлении различных пюре, соусов, консервов. Считается, что регулярное употребление пастернака предотвращает развитие патологий сердца, мочекаменной болезни, отложения солей, а также снижает уровень сахара и холестерина в крови. Лечебным эффектом обладают и листья растения, использующиеся в качестве приправы к пище. Благодаря богатому витаминному составу отвар листьев пастернака эффективен при лечении от кашля, простудных заболеваний и ослабленного иммунитета.

Чечевица

Этот продукт семейства бобовых, широко распространенный когда-то в Древнем Риме, Греции и Египте, в современном мире незаслуженно игнорируется. А ведь блюда из чечевицы гораздо полезнее родственных ей культур – гороха, фасоли, нута. Так, порция чечевицы содержит около 90% суточной нормы фолиевой кислоты. Кроме того, продукт богат ненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, ответственными за состояние клеточных мембран, но не синтезируемыми организмом. Вместе с чечевицей человек получает растительный белок, клетчатку, витамины, минералы, микроэлементы и полезные аминокислоты. Одна из них, триптофан, отвечает за выработку серотонина, повышающего настроение и сопротивляемость стрессам.

Ревень

Растение с красными черешками и большими зелеными листьями сегодня редко встретишь на овощных грядках. А между тем долгое время ревень считался ценнейшей лекарственной культурой. В пищу употребляется только обладающий приятным вкусом с легкой кислинкой стебель ревеня, который, как правило, тушится с добавлением сахара. Из овоща получаются вкусные и полезные десерты, богатые углеводами, витаминами (В, С, РР), пектином, лимонными и яблочными кислотами. Употребление ревеня способствует лучшей работе пищеварительной системы, он используется в качестве слабительного и желчегонного средства, а также для профилактики туберкулеза, анемии, заболеваний сердца и легких, простудных болезней. Детям следует употреблять этот овощ с осторожностью: высокое содержание щавелевой кислоты в ревене на фоне незрелого пищеварения может вызвать серьезное отравление.

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