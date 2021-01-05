Защита от вишинга: требуйте говорить на белорусском языке

О действенной защите от мошенников, представляющихся сотрудниками банков, рассказывает борисовчанин.

О том, как быстро прекратился разговор с мошенницей, представлявшейся сотрудницей ОАО «АСБ Беларусбанк», рассказал Павел Иосифович Леонович.

«Однажды мне позвонили по Вайберу. Высветился зеленый логотип «Беларусбанка» и неизвестный номер, префикс которого начинался с цифры 7.

Я уже слышал о том, что сотрудники белорусских банков не звонят своим клиентам по Вайберу или иным мессенджерам, а, как правило, используют обычную телефонную связь.

Тем более, не станет сотрудник белорусского банка использовать российский номер. Поэтому прежде чем ответить на звонок, я был морально подготовлен.

— Здравствуйте, Павел! Вас беспокоит Сбербанк, — услышал я очень приятный женский голос. — У вас возникла небольшая проблема.

— Дзень добры! Выбачайце, але размаўляйце, калі ласка, па-беларуску, бо я не разумею расейскую мову, — быстро ответил я ей.

Голос запнулся, и женщина, звонившая мне по вайберу с незнакомого номера, так и не поведав о возникшей у меня проблеме, сбросила соединение.

Конечно, это далеко не единственный, но, замечу, весьма действенный способ защиты от мошенников, практикующих вишинг. Даже, если вам будет звонить человек с белорусского номера по обычной телефонной связи, попросите его перейти на белорусский язык.

Сотрудник белорусского банка обязан знать два государственных языка Беларуси — белорусский и русский. А мошенники это люди, в основном малообразованные».

Напомним, что вишинг — один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии, который заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную коммуникацию и играя определенную роль (сотрудника банка, покупателя и так далее), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий со своим карточным счетом или платежной картой.

По информации отделения по противодействию киберпреступности криминальной милиции Борисовского РУВД, с начала 2020 года вишинг набирает все большую популярность и входит в топ самых распространенных способов телефонного мошенничества на территории нашей страны.

Во время эпидемии COVID-19 количество звонков от финансовых мошенников выросло более чем на 30%.

Будьте бдительны.

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