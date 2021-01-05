В Турции заявили о создании прибора для диагностики COVID за 10 секунд

Анализ слюны на коронавирус проводится с помощью оптических методов с применением нанотехнологий, заявили в Билькентском университете.

Прибор Diagnovir способен за десять секунд по анализу слюны диагностировать заражение коронавирусом SARS-CoV-2 с вероятностью 99%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы частного Билькентского университета в Анкаре, опубликованном на сайте учреждения.

«В отличие от широко используемых ПЦР-тестов, система основана не на репликации образцов, а на обнаружении присутствия или отсутствия вируса с помощью передовых оптических методов. В системе используются оптические и электронные модули, обеспечивающие как точное обнаружение вирусов, так и высокую селективность обнаружения. <…> Мы считаем, что эта система будет широко использоваться в нашей стране и в мире как быстрый и надежный метод обнаружения вирусов», — говорится в сообщении.

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