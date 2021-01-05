В Оршанском районе 30-летний мужчина стрелял из ружья в племянницу и ее знакомого

Официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько сообщила, что оршанским межрайонным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства угрозы убийством.

Вечером 2 января 2021 года, согласно предварительной информации, 16-летняя девушка приехала со своими друзьями навестить дедушку в д. Росский Селец. Ее во дворе дома встретил 30-летний дядя, который был пьян. Мужчина во время разговора начал угрожать убийством. Девушка, заходя в дом, успела попросить знакомого, чтобы тот спасал ее, если услышит крики. Спустя некоторое время дядя зашел в дом с ружьем и стал заряжать его патронами. Племянница, увидев это, закричала и выбежала из дома, а мужчина с ружьем направился за ней. Знакомый девушки удерживал дверь, пока девушка не удалилась на значительное расстояние, затем он побежал сам.

Подозреваемый вышел из дома. 1-й раз он выстрелил в направлении убегавших, 2-й — в воздух. Парень и девушка не пострадали. Утром 3 января 2021 года обратились в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по ст.186 (угроза убийством) УК РБ.

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