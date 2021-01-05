Только 4% белорусов откладывают деньги на жизнь после пенсии

Около 27% граждан считают, что им нужно откладывать деньги на будущую пенсию, а не рассчитывать на государство. Но при ответе на вопрос, откладываете ли вы деньги на будущую пенсию, только 3,7% отметили, что делают накопления на жизнь после достижения пенсионного возраста.

Нацбанк опубликовал результаты исследования финансовой грамотности белорусов. 189-страничный отчет был опубликован в конце декабря 2020 года.

Из тех, кто откладывает деньги на будущую пенсию, чуть более 36% респондентов пользуются программой накопительного пенсионного страхования.

Таким образом, большинство белорусов не откладывают деньги на будущую пенсию. При этом, по мнению 37% опрошенных, чтобы делать накопления на пенсию, необходимо иметь больше денег.

По заказу Нацбанка социологи Национальной академии Беларуси регулярно проводят опросы взрослого населения. Летом 2020 года на вопросы ученых, связанные с финансовой грамотностью, ответили 1500 белорусов со всей страны. 70% опрошенных считают, что чем выше уровень знаний в финансовой сфере и владения навыками управления деньгами, тем более рациональны финансовые решения и стабильнее материальное положение.

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