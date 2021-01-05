«Первое время требовали уволиться по «соглашению сторон», но потом просто не продлили контракт»

Заведующий отделом на «Гомсельмаше», который собирал подписи за Бабарико, остался без работы.

Сбор подписей за кандидата на выборах не является нарушением и прямо предусмотрено законодательством, но гомельчанин убежден — увольнение стало результатом его гражданской позиции.

Юрий Громыко до последнего времени работал заведующим отделом международного сотрудничества и сопровождения сторонних заказов в НТЦ комбайностроения ОАО «Гомсельмаш». В настоящее время ему не продлен контракт.

— Во время последних президентских выборов я состоял в инициативной группе кандидата Виктора Бабарико. Подписи за выдвижение кандидата собирал в основном среди работников нашего предприятия. Свои подписи ставили не только простые работники, но и руководители достаточно высокого уровня, — вспоминает Юрий. — Сначала все было нормально. Мое руководство было в курсе моей деятельности, никаких претензий не предъявляло. Но потом вдруг началось… Первое время от меня требовали уволиться самому «по соглашению сторон», потом стали угрожать вынесением выговоров и увольнением по инициативе нанимателя. В конце концов, со мной просто не продлили контракт, хотя не так давно я прошел переаттестацию.

По словам Юрия, в «кабинеты» начали вызывать и тех работников, кто ставил подписи за альтернативного кандидата. Им также говорили об увольнении, но, на удивление, за них заступился официальный профсоюз НТЦ «Гомсельмаш».

— Вообще эти выборы показали многое с неожиданной стороны, — говорит Юрий Громыко. — Некоторые люди, которых уважал, проявили себя не лучшим образом. Но были и обратные примеры.

Что касается аттестации, которая проводилась в 2020 году на «Гомсельмаше», то она не была пустой формальностью. Всего через нее прошли 1440 руководителей, специалистов и служащих, но аттестовано было лишь 985 работников. 211 руководителям и специалистам аттестация была перенесена, 244 человека были уволены или переведены на другую работу. Юрий Громыко был среди тех, чьи профессиональные качества были признаны соответствующими текущим требованиям. Причем, если часть прошедших аттестацию получили еще дополнительные рекомендации «ознакомиться с нормативными документами» и «повысить личную дисциплину», то к нему никаких замечаний не было.

В служебные обязанности Юрия входила такая достаточно непростая функция как организация работы с иностранными компаниями, поиск клиентов и продажа выпускаемой продукции. В должности начальника отдела международного сотрудничества Юрий Громыко проработал почти девять лет. Общий трудовой стаж составляет более 38 лет.

В далеком 1982 году он начинал свою карьеру фрезеровщиком на том же «Гомсельмаше». Затем закончил Военно-космическую академию имени Можайского, служил в Советской Армии, обслуживал первые советские суперкомпьютеры «Эльбрус» на командном пункте ПРО СССР. Потом последовал развал Советского Союза и увольнение из армии в 1993 году в звании старшего лейтенанта. Нашел себя «на гражданке» в инженерной должности на Гомельском радиозаводе, работал в сфере снабжения на «Электроаппаратуре» и ведущим инженером ОАО «Гомельхимторг». С 2012 года — вновь на «Гомсельмаше». Во время работы на предприятии взысканий не имел.

В ходе избирательной кампании 2020 года и последовавшего за ней политического кризиса Юрия не задерживали и к «административке» не привлекали. В администрации предприятия политическую мотивацию увольнения отрицают.

Контрактная система найма на работу не предусматривает объяснения причин при не продлении контракта, что неоднократно критиковалась Международной организацией труда (МОТ) и независимыми профсоюзами как нарушающая права работников.

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



