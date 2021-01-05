Пенсии в Беларуси и соседних странах: где на них лучше жить

В Беларуси пенсионеры – это больше четверти всего населения, а пенсии – второй после зарплат источник доходов белорусов и 9% ВВП страны. Совокупный доход пенсионеров больше дохода всех представителей бизнеса, лиц, получающих доходы от собственности и все прочие поступления кроме зарплаты.

Расходы пенсионеров серьезно влияют на положение дел в розничной торговле, а в некоторых отраслях, к примеру – в аптечном бизнесе, их фактор, пожалуй, определяющий.

Потому особенно интересно сравнить положение отечественных пенсионеров и пенсионеров соседних государств. Myfin.by собрал в открытых источниках информацию на этот счет.

Каковы средние пенсии в Беларуси и соседних странах

С 1 декабря 2020 года в Беларуси в очередной раз поднимаются пенсионные выплаты. Рост пенсий в сравнении с декабрем прошлого года – 12,1%. Это несколько меньше падения курса рубля (порядка 20%), но больше величины официальной инфляции (6,6%).

Средний размер трудовой пенсии по возрасту составляет 499,70 руб. На сайте Министерства труда и соцзащиты есть информация, что средняя назначенная пенсия с августа 2020 года равна 458,02 руб., пенсия по возрасту – 473,82 руб. Для удобства сравнения с другими государствами примем как среднюю величину пенсию в 160 евро.

Россия

В России величина пенсий была относительно стабильна в рублях РФ, но колебалась относительно других валют вместе с курсом рубля. В начале 2020 года среднероссийская пенсия равнялась 14 924 росс. руб. По сегодняшнему курсу это чуть меньше 164 евро или чуть больше 507 бел. руб. Практически то же, что у нас.

Однако в России велико различие пенсионных доходов по регионам. Пенсии на Крайнем Севере почти вдвое больше пенсий на Северном Кавказе и в некоторых других районах. Так, на Чукотке в 2019 году средняя пенсия была выше 24 тыс. росс. руб., а в Дагестане – меньше 11 тыс. росс. руб. В Беларуси и большинстве других стран подобное разделение ярко не выражено.

Польша

В 2020 году средняя польская пенсия по возрасту составляла около 2 482 злотых, примерно 550 евро.

Литва

В 2020 году литовские пенсии выросли. Теперь средняя пенсия по возрасту составляет 375 евро.

Латвия

Пенсии в Латвии в сравнении с прошлым годом тоже поднялись. Средний показатель достиг 382 евро.

Украина

Украинские пенсии в 2020 году тоже поднимались. Весной средняя пенсия была примерно 3170 гривен, это порядка 92 евро.

Некоторые источники приводят другие данные по среднему размеру пенсий в разных странах. Цифры могут зависеть от способа расчета, принятых во внимание исходных данных. Но принципиальных отличий от названных выше цифр быть не должно.

Величина пенсий с учетом стоимости жизни

Правильнее будет оценивать размер пенсий не в денежных показателях между странами, но с учетом стоимости жизни в каждом государстве. Этот расчет не будет простым из-за массы исходных данных, цен на товары и услуги, обязательных платежей. Воспользуемся для сравнения международным ресурсом www.numbeo.com. Его данные формируются главным образом по отзывам посетителей. Это, безусловно, не статистика, но дает прямые сведения об уровне потребления реальных людей.

Чтобы получить картину максимально близкую к реальности:

Переведем все пенсии в евро.

Пересчитаем средние пенсии в соседних странах относительно средней пенсии в Беларуси.

Возьмем с портала numbeo.com коэффициенты стоимости жизни и покупательской способности в этих странах и пересчитаем их относительно Беларуси.

Получим итоговый коэффициент относительной величины средней пенсии.

Чтобы не утомлять расчетами, представим сразу таблицу результатов:

Страна Пенсии в евро Пенсии в сравнении с РБ, в % Стоимость жизни в сравнении с РБ, в % Беларусь 160 100,00% 100,00% Польша 550 343,75% 135,97% Латвия 382 238,75% 171,42% Литва 375 234,38% 154,64% Россия 164 102,50% 104,01% Украина 92 57,50% 93,56%

Можно найти или рассчитать еще несколько коэффициентов: индексы стоимости жизни и покупательской способности, набор и количество продуктов, которые можно купить на среднюю пенсию и т.д. Но общая тенденция от этого не изменится: страны, давно выбравшие «западный путь» развития, заметно обгоняют нашу социально ориентированную модель. Украина явно отстает, что не удивительно в ее нынешнем состоянии. А вот то, что российские пенсионеры живут примерно также как белорусские, скорее неожиданность. Все-таки мы привыкли считать, что доходы россиян значительно выше наших.

Часто говорят, что высокие пенсии на условном «Западе» компенсируются высокой платой за жилье. Если считать стоимость аренды, то это действительно так. По данным numbeo.com аренда в Польше дороже чем Беларуси на 97,48%; в Литве – на 57,85%; в Латвии – на 43,02%; в России – почти то же, на 0,75% выше; в Украине – ниже на 5,65%. Но так ли важна цена аренды для пенсионеров, большинство из которых в Беларуси и в соседних странах уже обеспечены собственным жильем.

В Беларуси пенсионерам (и большинству прочих граждан) государство субсидирует значительную часть стоимости жилищно-коммунальных услуг. Посмотрим сколько стоят основные услуги ЖКХ услуги у наших соседей. Данные также возьмем с numbeo.com. Для наглядности сравним среднюю пенсию в евро и стоимость ЖКХ на квартиру общей площадью в 85 кв. м.

Построим еще одну таблицу:

Страна Пенсии в евро Стоимость ЖКХ на 85 кв. м., в евро Пенсия после оплаты ЖКХ за 85 кв. м., в евро Беларусь 160 38,46 121,54 Польша 550 154,16 395,84 Латвия 382 170,06 211,94 Литва 375 124,21 250,79 Россия 164 76,58 87,42 Украина 92 75,30 16,70

Таблица подтверждает, что услуги ЖКХ в Беларуси в самом деле дешевы. Однако для наших западных соседей по бывшему соцлагерю дорогая коммуналка проблемой, на самом деле, не является. Даже после оплаты за довольно просторную квартиру в 85 квадратов, у них остается достаточная сумма. В этом отношении российским пенсионерам значительно хуже, а для одинокого украинского пенсионера трехкомнатная квартира в 85 кв. м. – непозволительная роскошь.

О том, что вошло в расчеты

Многие из нас имеют за границей знакомых пенсионеров, многие из этих пенсионеров будут непохожи не представленный выше собирательный портрет.

Но и среди наших соотечественников вряд ли найдется много эталонных среднестатистических персонажей. Кто-то, выходя на пенсию сильно теряет в доходах, но продолжает периодически отдыхать за границей. Другие, получив гораздо меньшую пенсию, резко повышают свой статус в сельпо и могут брать «на вексель» на 200-300 рублей товара.

Хотя некоторые общие тенденции есть:

Становится все менее актуальным образ хозяйственных сельских пенсионеров, которые тратят деньги только на хлеб, питаются от собственного хозяйства и помогают продуктами городским детям.

Современная Беларусь – страна городских пенсионеров, благополучие которых зависит не от урожая, но от соотношения пенсий и цен в Евроопте.

Но при любом состоянии дел основная масса отечественных пенсионеров умудряется тратить меньше, чем получает. Какая-то часть пенсии обязательно идет в сбережения и на помощь/подарки детям/внукам.

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