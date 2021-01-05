Может, и выживем, но какой ценой?

Оптимисты же наши чиновники! Вот те, которые сидят в Министерстве финансов, не видят проблем с погашением государственного долга в 2021 году. Об этом несколько дней назад заявил господин Селиверстов: «…Порядка миллиарда (долларов) привлечем в следующем году. 500 миллионов – это будет Российская Федерация, еще 500 миллионов – точечно на внешнем рынке и на внутреннем. Плюс будем задействовать остатки в погашении (госдолга)», – сказал министр.

Замминистра финансов Кийко уточнил, что на погашение госдолга в 2021 году уйдет

1,916 миллиарда долларов. На обслуживание, то есть на выплату процентов, – 1,193 миллиарда. Итого – 3,109 миллиарда долларов. Таким образом, 2021 год будет очередным, когда выплаты по госдолгу не опустятся ниже 3 миллиардов «зеленых».

Как всегда, одним из главных источников выплат по госдолгу будет рефинансирование – то есть мы должны влезть в новые долги ради выплаты старых. Оно, по планам Минфина, составит почти 1 миллиард долларов, из которых 775 миллионов дадут внешние финансовые рынки, а 200 миллионов – внутренний. На погашение задолженностей определены остатки средств республиканского бюджета «за счет сверхплановых заимствований». Очевидно, это остатки, накопленные бюджетом ранее, в прежние годы, когда он был профицитным. Они оценены Минфином в 740 миллионов долларов.

Ситуация с одним внешним источником прояснилась, когда в Москве было подписано соглашение о предоставлении Беларуси кредита от Российской Федерации в размере 1 миллиарда долларов (как это следовало из договоренностей Лукашенко и Путина, достигнутых в Сочи). Первый транш в 500 миллионов долларов поступил в конце 2020 года, а второй транш в 500 миллионов поступит в 2021 году. Кредит от РФ будет в российских рублях. Еще ранее Беларусь получила 500 миллионов долларов кредита из второго российского кармана – Евразийского банка.

Согласно этой арифметике, из 775 миллионов долларов внешнего рефинансирования 500 миллионов закроет Россия, но незакрытыми источниками остаются еще 275 миллионов. И не факт, что финансовое состояние белорусской экономики, ее падающий экспорт позволят Минфину найти 200 миллионов долларов на внутреннем рынке. Как известно, главными кредиторами бюджета внутри страны являются банки и население, приобретающие валютные гособлигации Минфина. Сейчас желающих одалживать правительству Беларуси явно не прибавится. Разве что банки простимулируют в добровольно-принудительном порядке. Но остаются большие сомнения в потенциале роста экономики в 2021 году.

Если из 3,1 миллиарда погашения госдолга порядка 1 миллиарда составит рефинансирование, следовательно, остальные 2 миллиарда, как рассчитывает Минфин, будут возвращаться кредиторам за счет собственных источников. В первую очередь за счет собственной валютной выручки. Правительство надеется, что шахтеры «Беларуськалия», как всегда, выдадут на-гора свое, а рабочие двух нефтеперерабатывающих предприятий, обеспеченные все еще дешевым российским нефтяным сырьем, тоже не подведут и останутся курицами, несущими властям золотые, то бишь валютные, яйца.

Даже с условием повышения ряда налогов республиканский бюджет, из которого погашаются госзаимствования, сверстан с дефицитом в 4 миллиарда рублей. Поскольку бюджет всегда рублевый, валюта черпается из золотовалютных резервов государства, ликвидная часть которых и составляет те самые 3 миллиарда долларов госдолга. Дефицит бюджета означает, что внешний госдолг будет продолжать расти. Если на выплату внешнего госдолга в 2001 году уходило 5–6 процентов ВВП страны, то в 2020-м – уже 11–12 процентов. В абсолютной сумме без последних российских заимствований он превысил 18 миллиардов долларов, увеличившись с начала года на 1 миллиард долларов, или на 5,9 процента. Внутренний госдолг на 1 декабря 2020 составлял 9,4 миллиарда рублей и возрос с начала года на 0,6 миллиарда, или на 7,4%. За последние 20 лет размер госдолга на душу населения вырос более чем в 40 раз: с 46 долларов на каждого белоруса до 1872 долларов.

Коль скоро госдолг погашается из бюджета, то он в конечном счете возвращается из наших карманов, из средств налогоплательщиков. Последние политические события закрыли для Беларуси западный кредитный вектор. С нелегитимными для Запада белорусскими властями отказались сотрудничать МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, другие финансовые институты. Эксперты считают, что без дополнительных кредитных договоренностей с Россией, по сути, с единственным оставшимся кредитором Беларуси, бюджет в запланированных цифрах не исполнить, а опустошить золотовалютные резервы до критического уровня тоже невозможно. Но, отжалев Лукашенко 1,5 миллиарда долларов, Путин, думается, не забыл, как в свое время одолжил 3 миллиарда долларов впоследствии сбежавшему президенту Украины Януковичу.

Поэтому запланированные повышения налогов и платежей на 2021 год – не последние. Наподобие сбора, введенного, как в феодальные времена, за пересечение транспортными средствами границы страны, государство будет стараться выгребать по сусекам всё, до чего сможет дотянуться. Будет и дальше шерстить население и бизнес, где только можно. В результате вслед за айтишниками начнут интенсивнее эвакуироваться из страны другие бизнесы. Могут продолжиться и набеги физических вкладчиков на банки. Естественно, финансовая ситуация предприятий реального сектора будет продолжать ухудшаться. Но, кроме увеличения налогового пресса, сокращения отпуска по уходу за ребенком, дальнейшего увеличения пенсионного возраста и тому подобного, у правительства, надо понимать, ничего не остается. По другому оно не умеет. Да ему и не надо. Для него поставлена главная задача – удержание действующей власти любой ценой. А цена этого, образно говоря, будет оплачиваться кровью народа.

Раз Лукашенко и его окружение не думают, как разрешить политический кризис, перманентный экономический кризис белорусам гарантирован. Почему народ должен страдать из-за тех, кого цивилизованный мир вообще не признает и с кем не желает иметь никаких отношений?

Публикация – из № 1 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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