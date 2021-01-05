Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 5 января за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1273 пациента с COVID-19, выписаны 949 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 203104 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 184574 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1471 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 10.

За минувшие сутки выполнено 3452 теста, всего в стране проведено 4050922 теста на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 85783178 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1855872 человека.

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