Кому протягивать руку?

То, что Юрий Воскресенский, которого отпустили из СИЗО КГБ с определенным заданием, провалился с так называемой диалоговой площадкой, очевидно. Никаких серьезных дискуссий он не наладил. Если и был какой-то тусовочный разговор между провластными политологами-пропагандистами – никакого интереса для широкой общественности он не представил.

Но я решил написать не об этом. Я всё размышляю о том, что как-то сказал Воскресенский: «Власть протянула нам руку, и эту руку надо обязательно пожать». Чего больше в этих словах – цинизма или абсолютного непонимания того, что происходит в стране? Власть, о чем свидетельствуют тысячи фактов, пошла на обман народа, нагло сфальсифицировала результаты президентских выборов, – и ей нужно пожимать руку? Она, власть, бросает за решетку тех, кто изобличает ее, по сути, в уголовном преступлении, кто требует восстановления справедливости, как можно скорейшего проведения новых, демократических, выборов, – и что, тем, кто чинит репрессии, протягивать руку? Вы, господин Воскресенский, хоть понимаете, о чем говорите? Если понимаете, но вступили в игру с теми, кто решил удерживать власть на штыках, проливая кровь на улицах, в застенках СИЗО, в тюрьмах, то это с плохой стороны характеризует вашу сущность.

Серьезно задумайтесь над тем, что я сказал. И окажитесь, пока не поздно, по одну сторону с народом, а не с теми, кто пошел на страшное преступление и вместо покаяния гнобит честный народ.

Публикация – из № 1 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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