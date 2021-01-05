Как Назарбаев помог Бакиеву бежать из Кыргызстана в Беларусь

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью для документального фильма «Штрихи к портрету», как помогал бывшим президентам Кыргызстана Аскару Акаеву и Курманбеку Бакиеву покинуть страну после смены власти.

Назарбаев говорит, что бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева ему «пришлось вывезти из Бишкека в Тараз вертолетом». «Сложная обстановка была, там они могли обстрелять, но, чтобы конфронтации не было, я его вывез», – добавил он.

С другим бывшим президентом Курманбеком Бакиевым, по его словам, была «такая же история»: «В Оше засел, собрал сторонников своих, вооружил и готов был идти в сторону Бишкека. Я говорю: «Курманбек, ты что делаешь, зачем? Прольешь кровь. Снова хочешь сесть президентом? И как ты будешь работать после этого?»

Назарбаев утверждает, что он в тот день созвонился с главой временного правительства Кыргызстана Розой Отунбаевой, которая якобы попросила его: «Что нибудь сделайте, успокойте Курманбека». После чего он предложил Бакиеву вывезти его из Оша.

В это время, по его словам, в Вашингтоне проходило совещание по антиядерным вопросам, президентом России тогда был Дмитрий Медведев, президентом США – Барак Обама. «Есть фотография, где втроем вышли. Стоим и шепчемся. Это как раз о Кыргызстане было, что начинается гражданская война. Бакиев хочет двигаться с вооруженными отрядами в сторону Бишкека, что-то надо делать. Я сказал: я буду вывозить [Бакиева], пусть российские истребители прикроют мой самолет, который будет вывозить», – рассказал Назарбаев.

«Министром обороны тогда был Адильбек Джаксыбеков, я говорю: «Давай самолет». Он начал прорабатывать через военную разведку. В Оше в аэропорту, говорит, на полосе выгрузили щебень. Ни сесть, ни вылететь было невозможно. Я говорю: «Ты точно знаешь это?» Он говорит: «Не точно, но сказали это. Там невозможно». Я сказал: «Отправляй самолет, пусть снижается. Если увидит, что кучки лежат, пусть улетает, если нет – садится». Курманбеку сказал: «Взлетает борт, готовься со своими». Они прилетели, никакой щебенки не было. Сели и с ходу забрали его с семьей и привезли к нам. Если бы это не сделали, там кровопролитие было бы большое. «Не забывай это», – говорю».

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев правил 15 лет – с 1990-го по 2005 год. Результаты парламентских выборов в 2005 году привели к народным волнениям с многотысячными акциями протеста. 24 марта 2005 года Аскар Акаев и его семья бежали из страны и получили убежище в России, где находятся до сих пор.

Курманбек Бакиев был президентом Кыргызстана с 2005-го по 2010 год. Он пришел к власти на волне протестов против власти Аскара Акаева, но его самого в апреле 2010 года свергла оппозиция. Бакиев бежал из Кыргызстана, и теперь он вместе с семьей живет в Беларуси, где получил гражданство. Власти Кыргызстана безуспешно требуют его выдачи. На родине семья Бакиевых обвиняется в организации покушения на жизнь британского бизнесмена Шона Дэйли и злоупотреблении служебным положением. Бывший президент заочно приговорен к 30 годам лишения свободы и объявлен в розыск.

P.S. Интересно, какая участь постигнет Курманбека Бакиева, когда в Беларуси изменится власть?

Бакиев заочно приговорен к 30 годам лишения свободы и объявлен в розыск.

Публикация – из № 1 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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