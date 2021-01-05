Экипаж “МАЗ-СПОРТавто” Сергея Вязовича выиграл третий этап “Дакара”

Экипаж белоруса Сергея Вязовича из команды “МАЗ-СПОРТавто” выиграл третий этап ралли-марафона “Дакар” в зачете грузовиков, сообщает БЕЛТА.

Победитель преодолел спецучасток протяженностью 403 км за 3 часа 45 мин. 14 сек. Второе время на финише показал экипаж российской дружины “КАМАЗ-мастер” под руководством Дмитрия Сотникова (отставание 18 сек.). Третье место занял еще один представитель “КАМАЗ-мастер” Антон Шибалов, завершивший гонку с отставанием от Сергея Вязовича на 1 мин. 16 сек.

МАЗ под управлением Алексея Вишневского пришел к финишу шестым, уступив соотечественнику 3 мин. 57 сек.

В общем зачете Дмитрий Сотников опережает Сергея Вязовича, идущего на второй позиции, на 16 мин. 56 сек. Своего соотечественника Антона Шибалова, который на третьем месте, – на 23 мин. 1 сек. Белорус Алексей Вишневский из “МАЗ-СПОРТавто” занимает в генеральной классификации 10-е место. Его от лидера отделяют 1 час 30 мин. 4 сек.

Старты “Дакара-2021” проходят ежедневно на протяжении 14 дней, за исключением одного дня отдыха (9 января). Как уверяют организаторы, трассы по сравнению с прошлогодними изменили конфигурацию на 80%. Одна из особенностей нынешнего года – маршрут бесконтактно передают на планшеты участников накануне старта.

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