Из Череповца — в Евросоюз. На границе Беларуси с Литвой задержан нарушитель

4 января пограничники в районе деревни Каменный Лог задержали гражданина России, который намеревался нарушить белорусско-литовскую границу, сообщил Госпогранкомитет нашей страны.

Он двигался пешком по автомобильной дороге Минск – Вильнюс. В трех километрах от границы его задержали пограничники, которым он признался в своем намерении. Мужчина из российского Череповца собирался попасть в Евросоюз в обход пункта пропуска, так как возможности получить шенгенскую визу у него не было.

Задержанный до завершения разбирательства отправлен в изолятор временного содержания сморгонской пограничной группы. В отношении него начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пребывания. Ему грозят депортация и запрет на въезд в Беларусь сроком на 5 лет.

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