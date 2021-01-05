Беларусь в 2021 году не получила скидку на российский газ

Новые условия импорта российского газа на 2021 год в правительстве Беларуси называют выгодными для страны. Если это так, то непонятно, почему же до сих пор неизвестно, по какой цене Беларусь сейчас покупает газ и сколько его нужно стране в этом году?

Цена «практически» на уровне 2020 года

24 декабря «Газпром» сообщил, что глава газовой монополии Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич в Санкт-Петербурге подписали протокол о порядке формирования цен при поставке газа в Беларусь в 2021 году. При этом цену поставок газа в Беларусь в 2021 году «Газпром» не назвал.

Чуть позже Минэнерго Беларуси сообщило, что согласованная цена на российский газ в 2021 году будет практически на уровне 2020 года, однако также не назвало конкретную цену. «Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году», — отметила пресс-служба Минэнерго.

В свою очередь, премьер-министр Беларуси Роман Головченко 29 декабря заявил, что Беларусь договорилась с РФ по поставкам газа на 2021 год на выгодных для себя условиях. «Как всегда, переговоры любого рода сопровождаются определенным торгом относительно условий. Но в принципе все закончилось для Беларуси на хороших, выгодных условиях», — цитирует слова Головченко госагентство Белта.

Головченко назвал цену на газ для Беларуси на 2021 год «очень комфортной», уточнив, что она сохранилась практически на уровне 2020 года. «Если говорить о текущем уровне цен на мировых спотовых рынках, то Беларусь покупает газ практически в два раза дешевле по сравнению со складывающимися мировыми ценами», — заметил он.

Беларусь — второй крупнейший европейский покупатель природного газа у «Газпрома», поэтому «вполне естественно, что для крупного покупателя существует специальная цена», добавил Головченко.

Между тем, по данным трех кварталов 2020 года, Беларусь была после Германии и Италии третьим крупнейшим импортером российского газа.

При этом сравнивать условия импорта российского газа для Беларуси и европейских потребителей не совсем корректно. В последние годы Беларусь покупает российский газ даже не по формуле, которая определена в 2011 году, а по фиксированной — то есть по договорной — цене. В то время как европейские страны — по рыночной цене в привязке к мировым котировкам нефти.

Определенные вопросы вызывает еще одно обстоятельство. Ни правительство, ни Минэнерго Беларуси не сообщает, сколько газа Беларусь планирует купить в этом году в РФ. В последние годы Беларусь ежегодно импортировала из РФ около 20 млрд куб. м газа. Между тем в первом квартале 2021 года в Беларуси планируют запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок БелАЭС.

Следовательно, по этой причине Беларусь должна сократить импорт российского газа примерно на 2 млрд куб. м. Однако об объеме импорта в 2021 году умолчало и правительство, и профильное министерство.

У Минска нет потенциала для торга

В 2020 году Беларусь покупала российский газ по 127 долларов за тыс. куб. м. Известно также, что практически в течение всего прошлого года Минск настаивал на ее снижении. При этом белорусские власти рассчитывали договориться с Москвой о новой цене не только на 2021 год, но и на обозримую перспективу.

Напомним, что при заключении соглашения на поставку газа в Беларусь на 2020 год фиксированная цена в 127 долларов за тыс. куб. м была существенно ниже экспортных цены «Газпрома» для стран ЕС.

Однако уже скоро цены на газ в Европе упали ниже уровня в 100 долларов за тыс. куб. м, и фиксированная цена на газ для Беларуси стала выше, чем для Европы. Средняя экспортная цена российского газа (долгосрочные контракты плюс спот) упала со 162 долларов за тыс. куб. м в январе 2020 года до 94 долларов в мае, что даже ниже рентабельности поставок «Газпрома» (около 100 долларов за тыс. куб. м). В мае спотовые цены на нидерландском хабе TTF в Европе падали до 45–47 долларов за тыс.куб. м.

На этом фоне официальный Минск заявил, что считает фиксированную цену на российский газ в 127 долларов за тыс. куб. м несправедливой и потребовал ее снижения.

Белорусский посол в России Владимир Семашко в начале сентября заявил, что стороны в переговорах о стоимости российского газа «продвинулись вперед». Он отметил, что уже с 1 января 2021 года газ для Беларуси может подешеветь. По его словам, он лично 11 сентября на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером беседовал об условиях поставок российского газа в Беларусь. «Поработали плодотворно, поговорили, в главных вопросах достигли консенсуса. Это (снижение цены на газ для Беларуси – ред.) будет поэтапным движением и, скорее всего, некий шаг будет уже с 1 января 2021 года», – сказал Семашко.

Однако, если судить по имеющейся информации, ожидаемого «некоего шага» по снижению цены для Беларуси с 1 января 2021 года не произошло. Как можно предположить цена на газ в текущем году, скорее, чуть выше прошлогодней, — в противном случае, правительство бы с радостью сообщило о более низкой цене.

В принципе, такой результат можно было спрогнозировать еще осенью 2020 года на этапе газовых переговоров.

«Если одна сторона запрашивает «скидочку» (в цене на газ – ред.), то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на «скидочку» по тем или иным группам товаров – если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов», — заявил 25 ноября посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, комментируя желание белорусской стороны получить более низкие цены на газ.

Так как официальный Минск не собирался предоставлять «скидочки» российским компаниям, то стало понятно, что рассчитывать на какие-то льготы ему не стоит. Диктовать же свои условия на фоне политического кризиса в стране он теперь не может.

Формула для Беларуси давно не работает

Отметим, что, по межправительственному соглашению от 2011 года, цена на газ для Беларуси должна определяться исходя из следующей формулы.

Базовой для нее является цена газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа (устанавливается Федеральной службой по тарифам РФ). В нее включена стоимость транспортировки газа от мест добычи в ЯНАО до границы России и Беларуси, а также стоимость хранения газа в подземных хранилищах на территории РФ, величина расходов «Газпрома» по реализации газа.

Полученная в результате цена пересчитывается на фактическую теплотворную способность газа и ежегодно индексируется на уровень инфляции. Уровень инфляции для индексации цен определяется по числовому значению изменения потребительских цен (CPI-U), публикуемому Бюро статистики труда Департамента труда США.

Если бы цена на газ для Беларуси на 2020 год рассчитывалась исходя их этой формулы, то, по оценочным данным, она могла быть выше – около 150 долларов за тыс. куб. м.

Выгоднее ли белорусская цена на газ в сравнении с европейской?

«Газпром» рассчитывал в 2020 году поставить в Европу 165–170 млрд куб. м газа по средней цене 120–130 долларов за тыс. куб. м. Для сравнения: в 2019 году «Газпром» продал на европейском рынке 199 млрд куб. м газа по средней цене 210 долларов за тыс. куб. м.

Цены на газ в Европе начали 2020 год в диапазоне 120-140 долларов за тысячу кубов, однако на фоне падения спроса из-за пандемии котировки упали практически втрое – в мае опускались ниже 40 долларов за тысячу кубометров.

В мае-июне 2020 года европейские цены на газ были ниже внутрироссийских, что делало экспорт российского газа убыточным, учитывая затраты на транспортировку и экспортную пошлину.

Однако на фоне восстановления экономической активности в ЕС, а также начала отопительного сезона и сокращения поставок американского СПГ европейские цены на газ выросли в ноябре до 150-160 долларов за тыс.куб. м. В конце декабря 2020 года цены достигли уровня в 220 долларов за тыс. кубометров, что стало максимальным уровнем с осени 2018 года.

При этом «Газпром» в декабре 2020 года снизил цены на газ на своей бирже, чтобы продать максимальное количество газа и таким образом компенсировать падение экспорта во втором квартале.

В декабре «Газпром экспорт» снизил средневзвешенную цену газа на электронной торговой платформе (ЭТП) с 11,946 евро за МВт (151 долларов за тысячу кубометров) в ноябре до 11,823 евро за МВт (150 долларов за тысячу кубометров) в декабре. Эксперты отмечают, что это не много, но российская компания и так продает газ значительно дешевле европейских бирж. Так, например, на самом ликвидном нидерландском хабе TTF газ с доставкой на день вперед стоил 181 доллар, а с поставками в следующем месяце — 190 долларов.

Отметим, что большую часть газа «Газпром» по-прежнему продает по долгосрочным контрактам и ЭТП является источником дополнительных продаж. На бирже компания сбывает до 5 млрд кубометров газа в месяц.

В ближайшие два года эксперты прогнозируют умеренный рост стоимости энергоносителей. По их оценкам, в 2021 году цены на газ в Европе будут колебаться в пределах 150 долларов за тыс. куб. м.

«Газпром» заложил в бюджет на 2021 год цену газа для Европы на уровне 170 долларов за тысячу кубометров. Эта цена на 35% выше стоимости газа для Европы, заложенной в бюджет компании на 2020 год.

Объемы поставок российского газа в Европу в 2021 году умеренно вырастут, считают в компании, и составят 183 млрд кубометров. По итогам 2020 года ожидается около 170 млрд кубометров, а в 2019 году в Европу было поставлено почти 200 млрд. кубометров.

По оценкам директора по исследованиям Vygon Consulting Марии Беловой, средняя спотовая цена на TTF в 2021 году будет находиться в диапазоне 160-195 долларов за тысячу кубометров, что в 1,4-1,8 раза выше уровня 2020 года, а на американском хабе Henry hub котировки будут немного превышать 100 долларов за тысячу кубометров – это в 1,3 раза выше среднего уровня 2020 года.

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