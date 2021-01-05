Активист о давлении на белорусских спортсменов со стороны властей Беларуси

Пока в Беларуси нарушаются права человека, в республике нельзя проводить международные спортивные турниры, считает глава Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

В начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил членов исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси во главе с находящимся у власти в стране Александром Лукашенко от Олимпийских игр и других мероприятий организации. Ранее более двух десятков белорусских спортсменов обратились в МОК с заявлением о дискриминации в РБ спортсменов, не согласных с официальной политикой властей.

На жалобе в МОК активисты не остановились. Фонд спортивной солидарности Беларуси также подал в УЕФА и ФИФА “большое заявление” на белорусских спортивных чиновников с требованием отстранить их от участия в международных футбольных событиях. О том, что послужило основанием для такого письма, в беседе с DW рассказал исполнительный директор фонда Александр Опейкин.

DW: Какие случаи дискриминации спортсменов упоминаются в вашем заявлении в УЕФА и ФИФА?

Александр Опейкин: В заявлении больше тридцати страниц. В нем мы ссылались на несколько эпизодов. Самый мощный из них касается пляжного футбола.

Из национальной сборной Беларуси по пляжному футболу был исключен практически весь основной состав: спортсменам просто не продлили контракт за то, что они подписали открытое письмо с требованием остановить насилие в стране (в общей сложности письмо подписали более 1,5 тысячи белорусских спортсменов. – Ред.).

Очевидно, что имело место давление со стороны руководства – председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) Владимира Базанова и главы Федерации пляжного футбола Михаила Ботникова. В нашем заявлении мы указываем на то, что эти нарушения носят системный характер.

– А какое влияние в УЕФА и ФИФА имеют белорусские чиновники? Они же будут приводить свои аргументы.

– В рейтинге ФИФА Беларусь находится на очень далеком месте (по итогам 2020 года Беларусь занимает в этом списке 88-место. – Ред.). Беларусь не является футбольной державой. Поэтому, с точки зрения значимости Беларуси в футбольном мире, для ФИФА и УЕФА это решение не может быть болезненным.

– В декабре МОК ввел санкции в отношении белорусских спортивных чиновников. Какие аргументы в ходе рассмотрения данного дела приводили официальные лица Беларуси?

– Изначально нужно понимать, что на все руководящие позиции в белорусском спорте назначают людей, которые не имеют отношения к конкретному виду спорта. Профессионалов, которые понимают, как работает спортивная индустрия, и разбираются в том или ином виде спорта, очень мало.

В переписке с МОК (аргументы белорусской стороны. – Ред.) никак не соотносились с фактами. Это была попытка объяснить около 70 случаев нарушения Олимпийской хартии, нарушение прав спортсменов тем, что такие действия осуществляются в соответствии с белорусским законодательством. Белорусское законодательство может предусматривать все что угодно, но значение имеет только тот факт, что вы нарушаете олимпийское законодательство.

– Фонд спортивной солидарности продолжает добиваться и переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска. Вы направили несколько писем в Международную федерацию хоккея. Вам на них уже ответили?

– Да, в последние две недели мы активно обмениваемся письмами, в том числе и рассматриваем варианты встречи с руководством федерации.

– В каких еще видах спорта белорусские спортсмены подверглись дискриминации?

– В феврале в Беларуси должен пройти этап кубка мира по фристайлу. Здесь ситуация также достаточно напряженная: в белорусском фристайле под дискриминацию попали чемпионка мира Александра Романовская и Николай Козеко – легендарный тренер, который воспитал четырех олимпийских чемпионов.

В целом вся команда по фристайлу не скрывала свою позицию, они написали несколько писем протестного характера за подписью всего коллектива.

Международная федерация лыжного спорта владеет этой информацией и понимает, что в таких условиях нельзя проводить этап кубка мира. Мы тоже будем добиваться его переноса. Соревнования международного плана не должны проходить в стране, в которой грубейшим образом нарушаются права человека.

То же самое касается и хоккея. Столь значимое соревнование (ЧМ-2021. – Ред.) не может проходить в стране, где происходят пытки, где в тюрьме находятся 170 политических заключенных.

– Если международные федерации примут решение перенести эти соревнования или отложить их на неопределенный срок, но назовут в качестве причины пандемию коронавируса, а не дискриминацию спортсменов по политическим мотивам, вы будете довольны?

– Конечно, нам бы хотелось, чтобы все международные федерации начали следовать тренду соблюдения прав человека в спорте. Спортсмены начинают осознавать, что они не просто добывают медали – они личности, у которых есть мнение и которые могут влиять на ситуацию. И что используя свою аудиторию, свой авторитет, достижения и характер, они обязаны нести человеческие ценности, защищать моральные принципы. Естественно, хотелось бы, чтобы международные федерации об этом говорили.

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