В Израиле будет запрещено смотреть на экран телефона при переходе дороги

Министерство транспорта Израиля планирует ввести в конце января 2021 года ряд изменений в правила дорожного движения. Об этом сообщают “Вести” со ссылкой на издание Calcalist.

Предусматривается абсолютный запрет для пешеходов на пользование мобильными телефонами при переходе дороги. Запрещено будет не только говорить по телефону или набирать текстовые сообщения, но даже смотреть на экран. При этом не важно, где осуществляется переход улицы – на обозначенной “зебре” или нет. Такой же запрет распространяется и на пересечение железнодорожных путей.

Еще одно изменение обяжет водителей притормаживать перед пешеходным переходом, даже если тот пуст и никого рядом нет. Ранее требовалось пропустить пешехода, если тот намеревается спуститься на проезжую часть.

Кроме того, новые правила окончательно оформят запрет на нахождение детей до 10 лет на переднем кресле возле водителя. Исключение: если сзади свободных мест нет, то ребенок может находиться на переднем сиденье.

Еще одно новое правило касается маневра, который совершают водители, давая приоритет проезда специальному транспорту (машинам скорой помощи, пожарным или полиции). Если до сих пор закон требовал съезда на правую обочину, то теперь водители смогут выехать и на разделительную полосу, пропуская машины экстренной помощи.

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