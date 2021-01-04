В «Белнефтехиме» рассказали, как будет меняться цена на топливо в 2021 году

Как будет изменяться цена на топливо в 2021 году, в интервью журналу «Вестник Белнефтехима» рассказал председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков, сообщает агентство «Минск-Новости».

— Мы не планируем менять прошедший проверку временем и в основном положительно воспринимаемый населением и бизнесом подход к ценообразованию. В зависимости от изменения стоимости нефти с учетом комплексной оценки деятельности нефтеперерабатывающих заводов движение цен будет происходить в сторону как увеличения, так и снижения не более чем на 1 копейку за 1 литр в неделю, — отметил А.Рыбаков.

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