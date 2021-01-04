Утром в Минске произошел взрыв. Вылетели стекла в ближайшем доме, есть пострадавший

4 января около 7 утра в Минске на территории, арендованной у ОАО «Белресурсы» по адресу ул. Скрыганова,39, при открытии двери металлического контейнера для хранения строительных материалов произошла вспышка газовоздушной смеси.

Как сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям страны, в результате ЧП поврежден металлический контейнер и строительные материалы (краска, строительные смеси), находящиеся в нем. Повреждено остекление балконной рамы в одной из квартир расположенного неподалеку жилого дома.

Из-за вспышки получил травмы заведующий фирмы-арендатора. 61-летний мужчина с ожогами рук и лица обратился за медицинской помощью на месте происшествия, но от госпитализации отказался.

Причина происшествия устанавливается, рассматриваемые версии – негерметичность запорной арматуры газового нагревателя и конструктивный недостаток нагревателя.

Подразделения МЧС не привлекались, так как сообщений в дежурную часть не поступало.

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