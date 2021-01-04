Утолщение ногтей: причины и лечение

Потемнение эмали, деформация и утолщение ногтей, как на руках, так и на ногах зачастую вызывает психологический дискомфорт из-за косметологического дефекта. Кроме того, подобные изменения могут указывать на некоторые серьезные заболевания.

Признаки и причины утолщения ногтей

Гиперонихия или онихауксис — это медицинские термины, обозначающие чрезмерный рост или утолщение ногтей. Симптомы онихауксиса включают аномальное утолщение и повышенную ломкость ногтей, отделение ногтевой пластины от ногтевого ложа, изменение цвета ногтевой эмали и боль.

Если заболевание не лечить, ногти могут начать скручиваться и стать настолько толстыми, что их невозможно будет подстригать и поддерживать в хорошем состоянии.

Во многих случаях, особенно у пожилых людей, онихауксис является естественной частью старения. Все же, в ряде случаев утолщение ногтей может быть вторичным симптомом одного из состояний, более детально описанных ниже.

С возрастом увеличивается риск утолщения ногтей: чем вы старше, тем выше вероятность развития онихауксиса.

Наследственная склонность

У некоторых людей есть семейная склонность к утолщению ногтей. Называют такое состояние «несиндромное врожденное поражение ногтей». Оно наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Для того, чтобы заболевание возникло у ребенка, оба родителя должны иметь это нарушение или же быть носителями дефектного гена.

Травмы ногтевой пластины

Острые или хронические повреждения ногтевой пластины тоже могут приводить к утолщению ногтей. Чаще это наблюдается на пальцах ног, например, при ношении неудобной или тесной обуви. Утолщение ногтей вследствие травмы может возникать и на руке. Так, онихотилломания (навязчивая привычка грызть, срывать и травмировать ногти) может стать причиной утолщения любого ногтя, даже на мизинце.

Онихогрифоз — это утолщение и искривление ногтя, чаще на большом пальце ноги, которое связано с ношением тесной обуви.

Нарушение кровоснабжения

В условиях сниженного поступления кислорода (гипоксии) ногти утолщаются. При перекрытии сосудов ног атеросклеротическими бляшками к стопам поступает недостаточно крови, а вместе с ней и кислорода, что вызывает онихауксис. Те же изменения возникают при варикозном расширении вен.

Псориаз

Псориаз — это хроническое незаразное воспалительное заболевание всего организма, которое чаще проявляется симптомами со стороны кожи и ногтей. Для псориаза характерна аномально высокая скорость роста клеток кожи (гиперкератоз) и ногтей. Изменения ногтей при псориазе многочисленны и включают беспорядочно расположенные точечные углубления, желто-коричневые «масляные пятна», отделение части ногтя от ногтевого ложа (онихолизис), утолщение и крошение ногтевой пластинки.

Поражение ногтей при псориазе увеличивает риск развития псориатического артрита (поражения суставов) и указывает на то, что заболевание будет труднее лечить.

Сахарный диабет

При сахарном диабете нарушается снабжение ногтей кислородом и питательными веществами из-за нарушения обмена веществ и поражения сосудов, по которым кровь поступает к пальцам рук и ног.

Инфекция

Различные бактериальные и грибковые инфекции (онихомикоз) могут стать причиной утолщения ногтей. Кроме того, утолщение ногтей, вызванное другими причинами, увеличивает риск развития онихомикоза.

Акромегалия

Акромегалия — это редкое заболевание, при котором в организме синтезируется слишком большое количество гормона роста. Это состояние сопровождается чрезмерным ростом рук, стоп, выступающих участков лица и утолщением ногтей.

Красный отрубевидный волосяной лишай

Красный волосяной отрубевидный лишай, или болезнь Девержи — это редкое хроническое заболевание неизвестной природы. У пациентов появляются желто-красные участки утолщенной кожи на туловище и конечностях, особенно на коже ладоней и подошв и утолщаются ногти.

Болезнь Дарье

Болезнь Дарье является генетическим заболеванием кожи, которое вызывает появление бородавчатых пятен. Они твердые на ощупь, желтоватые и имеют неприятный запах. Поражение ногтей при болезни Дарье сопровождается утолщением ногтевой пластинки и появлением белых и красных полос.

Чем лечить утолщение ногтя

Лечение онихауксиса зависит от причин заболевания и состоит из двух основных направлений: домашний уход и медицинские вмешательства. Домашний уход включает регулярное обрезание пораженных ногтей, гигиену рук и ног, ношение удобной обуви и достаточную физическую активность, которая улучшает кровоснабжение пальцев рук и ног.

Медицинские вмешательства заключаются в лечении сахарного диабета, атеросклероза, варикозного расширения вен. Если утолщение и деформация ногтя сопровождается дискомфортом и болью, врач может рассмотреть возможность частичного или полного удаления ногтя.

Различные мази, гели и лаки для ногтей по типу «умная эмаль» не подтвердили своей эффективности при лечении утолщения ногтей в исследованиях. Лекарства при утолщении ногтей используют только в случае присоединения бактериальной или грибковой инфекции.

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