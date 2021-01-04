Умер пресвитер самой многочисленной в Беларуси общины христиан веры евангельской

Владимиру Чиникайло было всего 53 года.

Ушёл из жизни Владимир Алексеевич Чиникайло, пресвитер общины христиан веры евангельской в агрогородке Ольшаны, самой многочисленной в Беларуси. Ему было всего 53 года. Ушёл, не успев исполнить свою мечту, – приступить к строительству нового молитвенного дома. Так случается…

Служение Владимира Чиникайло в местной общине началось в 1987 году после службы в армии и окончания Теологического института Союза христиан веры евангельской в Минске, где он получил специальность церковного служителя и преподавателя библейских дисциплин. В 2007 году назначен диаконом церкви ХВЕ в Ольшанах, а в 2010 – пресвитером. В 2018 году избран заместителем Епископа объединения Церквей в Брестской области.

Последние два года Владимир Алексеевич активно занимался темой строительства нового Дома молитвы. Ныне действующий уже давно не вмещает всех членов общины. Сегодня в ней насчитывается порядка 1600 взрослых и 3000 детей. Новое здание рассчитано на 3000 мест и будет самым крупным молитвенным домом в Беларуси.

Общине выделен земельный участок размером 5 гектаров, проект предварительно прошёл общественное обсуждение. 21 декабря на областном архитектурно-градостроительном совете в Бресте рассматривалась архитектурная концепция здания. А 28 декабря Владимира Чиникайло не стало…

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