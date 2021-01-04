Традиции новогодних столетий

Почему Новый год – праздник благотворительности, сколько раз менялось его «начало» и для чего нужны колядки?

Открытки и тепло сердец

– Традиция праздновать Новый год 1 января закрепилась лишь в XVII веке – с появлением григорианского календаря и «нового стиля», – рассказывает научный сотрудник отдела музейных коммуникаций Национального исторического музея Алена Бухал. – Наши предки вели отсчет года с марта, когда начинались работы на земле. В земледелии они видели настоящую магию: кладешь маленькое зернышко в землю, а через несколько месяцев собираешь большой урожай. Неудивительно, что святочные гадания у девушек часто были связаны не с надеждой на замужество, а с урожайностью. Официально православные белорусы до 80-х годов XVI века считали началом года 1 сентября. Но после реформы, которая произошла в 1582 году, постепенно закрепилась новая дата – 1 января. Долгое время этот праздник оставался формальным, и отмечали его не ночью, а с утра до позднего вечера.

– В XIX веке люди отправляли поздравительные открытки друг другу, ходили в гости, – продолжает собеседница. – Первые почтовые карточки появились в 1898 году. Их издавало благотворительное общество, созданное принцессой Евгенией, внучкой императора Николая I. Средства от продаж шли исключительно на поддержку благотворительных проектов. Получалось очень символично: люди, которые имели больше, делились с теми, кто имел меньше.

Гадать и колядовать

За Новым годом наступают Святки – от Рождества до Крещения, время гадания. Девушкам, например, можно выйти во двор, стать спиной к забору и бросить через него валенок. Потом следует смотреть, как тот упал: если «носом» к дому, значит, в этом году жених не явится, а если в противоположную сторону, то можно ждать суженого.

Гадания предшествовали Зимнему Свадебнику (эта традиция особенно характерна для юга Беларуси) – периоду, наступавшему после Крещения, когда парни отправляли сватов к родителям невесты. Длился Свадебник до Масленицы.

– Чтобы задобрить злые силы, наши предки устраивали также веселые игры, готовили угощения и шли колядовать. Надевали маски животных и соответствующие костюмы из соломы, шерсти и льна. Никто из этих существ не был ни добрым, ни злым. Каждый из них что-нибудь символизировал, – замечает Алена Бухал. – Медведь, например, – богатство и благоденствие. Человек в таком костюме имитировал поведение людей в разных ситуациях и высмеивал их пороки – пьянство, сварливость, жадность. Коза отвечала за богатство, достаток и урожай, аист – за связь низшего и высшего миров (ноги – на болоте, а крылья могут вознести высоко в небо). Среди других персонажей – Лиса, Заяц, Черт, Баба Яга.

Колядников всегда встречали радушно, даже в бедных семьях. Это являлось залогом удачного нового года.

Сопереживать и веселиться

Важным атрибутом рождественских праздников была батлейка – кукольный театр. Его спектакли обычно проходили на рыночной площади. Батлеечник, как правило, являлся не только исполнителем, но и драматургом, режиссером, композитором.

– В театре кукол было два жанра – «высокий» и «низкий». В первом рассказывалась история Рождества с акцентом на том, как царь Ирод приказал убить всех младенцев. Рождественская драма и великое чудо отзывались в сердцах людей: зрители переживали за малышей, злились на царя, который в итоге получал по заслугам. Второй предполагал социальную сатиру, высмеивал пороки горожан и власти. Персонажи в этой истории были знакомы и понятны всем – доктора-шарлатаны, жадные купцы, злые помещики, солдаты, смекалистые парни из народа, – дополняет сотрудница музея.

Кстати, кукольные театры и сегодня используют в своих постановках традиции батлейки.

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