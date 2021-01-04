Швед: полномочия прокуроров расширятся, интенсивность розыска «участников массовых беспорядков» будет усилена

Генеральная прокуратура в этом году намерена внести предложения по изменению законодательства в части усиления ответственности за проявления экстремизма. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Швед после сегодняшней встречи с Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

“Речь шла о расширении полномочий прокуроров. В первую очередь в процессуальном аспекте, в том числе в связи с поддержанием гособвинения», – рассказал Швед.

По его словам, Генеральная прокуратура подготовила блок предложений, связанных с усилением ответственности за экстремизм и нарушение общественного порядка. В этой части Лукашенко дал поручение в этом году внести соответствующие предложения.

Швед также сообщил, что силовики и дальше будут «действовать в таком же ключе» для обеспечения безопасности и спокойствия на улица.

Он сказал, что интенсивность розыска «участников массовых беспорядков» будет усилена. С его слов, Лукашенко поставил задачу «чтобы ни одно лицо, которое посягнуло на общественный порядок, подняло руку на правоохранителей, не ушло от строгой ответственности».

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