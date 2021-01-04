Сбор за выезд за границу на авто: как это будет работать

Областным Советам депутатов дали право вводить с 1 января 2021 года до 1 января 2023 года на территории своих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы, сообщает Belmir.by.

Это предусмотрено законом от 29 декабря 2020 года № 72-З «в целях принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19». Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Кто будет платить

Платить сбор должны водители принадлежащих организациям или физлицам, в том числе ИП, транспортных средств, пересекающих госграницу страны в пунктах пропуска на выезд – по числу транспортных средств независимо от количества пассажиров.

Под транспортным средством в данном случае понимается механическое транспортное средство, имеющее не менее четырех колес, с технически допустимой максимальной массой не более 5 тонн, кроме колесных тракторов и самоходных машин.

По каким ставкам

Ставки сбора устанавливают областные Советы депутатов в пределах 3 базовых величин за одно транспортное средство, в том числе в зависимости от максимально разрешенной его массы.

При этом решения Советов депутатов о введении сбора вступают в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем их официального опубликования.

Кто не будет платить

От уплаты сбора освобождаются транспортные средства, на которых передвигаются:

главы государств и правительств, члены официальных делегаций, палат парламента, правительств и иных госорганов – как Беларуси, так и других стран;

прибывшие в Беларусь по приглашениям президента, палат парламента и так далее;

сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, а также члены их семей – как Беларуси, так и других стран;

выезжающие на похороны членов семьи и близких родственников;

сопровождающие умерших для захоронения при перевозке гробов или урн с их телами или останками;

сопровождающие умерших для захоронения при перевозке гробов или урн с их телами или останками; инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы, а также их сопровождающие;

участники Великой Отечественной войны;

участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС;

выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения;

участники спортивных и спортивно-массовых, культурных, образовательных мероприятий;

другие категории лиц, определенные областными Советами депутатов.Порядок уплаты

Порядок уплаты

Сбор уплачивается в белорусских рублях до пересечения или при пересечении границы. Водитель представляет документ, подтверждающий уплату, пограничнику либо таможеннику.

В нем должны быть название организации и (или) ФИО плательщика, сумма и дата оплаты, регистрационный номер транспортного средства, назначение платежа, если такие требования предусмотрены законодательством, регулирующим порядок оформления указанных документов.

Если оплата идет с использованием объектов программно-технической инфраструктуры и систем дистанционного банковского обслуживания, документом является бумажный или электронный карт-чек.

Факт уплаты сбора при перечислении суммы со счета организации или ИП подтверждается дополнительным экземпляром платежной инструкции, экземпляром платежной инструкции, составленными на бумаге при проведении электронных платежей, с отметкой банка об их исполнении.

В отметке банка должны содержаться дата исполнения платежной инструкции, оригинальный штамп банка и подпись ответственного исполнителя.

Куда отнести затраты

Сумма сбора за транспортное средство, принадлежащее организации, включается в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.

Сумма же сбора за транспортное средство, принадлежащее ИП, включается в расходы, учитываемые при исчислении подоходного налога с физлиц.

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