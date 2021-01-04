Российский вице-премьер огласил сроки возможного перенаправления белорусских нефтепродуктов из Прибалтики

Беларусь может начать экспорт нефтепродуктов через российские порты в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает РБК.

Еще раньше Новак говорил, что Россия обсуждает перенаправление 4–6 млн т белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. «У нас на сегодняшний день есть свободные мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов. Если создать взаимовыгодные экономические условия, можно было бы с нашими белорусскими коллегами загружать в большей степени российские порты», — сказал он в интервью телеканалу РБК. Речь в первую очередь о северо-западных портах — Приморске, Санкт-Петербурге и Усть-Луге.

Российские железные дороги до конца 2025 года предоставили скидку в размере 50% на вывоз белорусских нефтепродуктов через российские порты и возврат порожняка. «Емкость портов РФ позволяет забрать весь объем нефтепродуктов, который производит Республика Беларусь, поэтому если будут решения дополнительные приняты, то российские железные дороги будут готовы это обеспечить по хорошей цене и с хорошим качеством», — говорил в начале октября прошлого года заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило. По его словам, компания готова перевезти порядка 6 млн т белорусских нефтепродуктов.

О переориентации грузопотока из Литвы в Россию в прошлом году заявлял Александр Лукашенко на фоне недовольства тем, что прибалтийская страна активно выступила за санкции в отношении Беларуси в связи фальсификацией в стране президентских выборов.

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