Польша сделала национальные визы для белорусов бесплатными до конца 2022 года

Решение об отмене оплаты национальных виз для граждан Беларуси подписал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

«В соответствии с приказом Министра иностранных дел Польши от 22 декабря 2020 года о снижении консульских сборов для граждан Беларуси, обращающихся за национальной визой в Республике Беларусь, до 31 декабря 2022 года отменена оплата приема и рассмотрения визовых заявлений. Такой документ МИД Польши публикует телеграмм-канал «Белорусы в Польше».

Отметим, что до этого освобождение от национальной польской визы для граждан Беларуси действовало до 31 декабря 2020 года.

Освобождение от уплаты не распространяется на сбор за рассмотрение апелляции. В случае отказа в выдаче национальной визы консульский сбор не возвращается.

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