Полиция Украины получила данные о возможных заказчиках убийства журналиста Шеремета

Национальная полиция Украины получила в свое распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета – документы и аудиозаписи, сделанные не позже 2012 года.

“Документы и аудиозаписи, последние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления”, – говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацполиции в понедельник.

По информации ведомства, в декабре 2020 года следствие при помощи Службы внешней разведки Украины получило определенную информацию, которая представляет интерес в расследовании убийства Шеремета, совершенного в 2016 году.

“Фрагменты информации, которые есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в сети Интернет. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопросы убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, подчеркивается вариант отравления с использованием токсических веществ, а также подрыв”, – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что следствие получило разрешение на проведение следственных действий в одной из стран Европы по делу об убийстве Шеремета. “В настоящее время следствие Национальной полиции Украины получило разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран, кроме того, лицо-распорядитель переданной информации пригласили для проведения необходимых следственных действий”, – говорится в сообщении.

В Нацполиции напоминают, что дело в отношении исполнителей убийства Шеремета передано в суд, а по заказчикам – выделено в отдельное уголовное производство, расследование по которому продолжается.

Ранее в понедельник интернет-издание “Украинская правда” со ссылкой на обнародованные аудиозаписи и бельгийское издание EUobserver сообщило о том, что убийство Шеремета готовили спецслужбы Беларуси.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану операции в Донбассе Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

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