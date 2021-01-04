Пьяный водитель устроил опасные гонки возле Турова, гаишникам пришлось стрелять по колесам

1 января в Житковичское РОВД сообщили о пьяном водителе, который едет в по трассе возле Турова.
На место выехал экипаж. Сотрудники ГАИ потребовали от водителя «Опель Фронтера» остановиться, но он проигнорировал их и продолжил движение.
Через некоторое время погоня за пьяным водителем переместилась в Столинский район Брестской области. Водитель не останавливался, и инспекторы приняли решение дать предупреждающий выстрел в воздух, а после и по колесам автомобиля.
За рулем машины оказался 22-летний житель Столина, которого ранее уже задерживали за езду в пьяном виде.
В отношении молодого человека составлено несколько протоколов, сообщили в пресс-службе МВД.