Пьяный водитель устроил опасные гонки возле Турова, гаишникам пришлось стрелять по колесам

1 января в Житковичское РОВД сообщили о пьяном водителе, который едет в по трассе возле Турова.

На место выехал экипаж. Сотрудники ГАИ потребовали от водителя «Опель Фронтера» остановиться, но он проигнорировал их и продолжил движение.

Через некоторое время погоня за пьяным водителем переместилась в Столинский район Брестской области. Водитель не останавливался, и инспекторы приняли решение дать предупреждающий выстрел в воздух, а после и по колесам автомобиля.

За рулем машины оказался 22-летний житель Столина, которого ранее уже задерживали за езду в пьяном виде.

В отношении молодого человека составлено несколько протоколов, сообщили в пресс-службе МВД.

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