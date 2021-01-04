Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 4 января за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1869 пациентов с COVID-19, выписаны 995 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 201831 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 183625 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1461 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 10.

За минувшие сутки выполнено 4686 тестов, всего в стране проведено 4047470 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 85180344 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1844518 человек.

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