Катерина Борнукова: Мы не можем рассчитывать на развитие экономики, будем в болоте вязнуть дальше

Как будет развиваться ситуация в экономике в 2021 году и как на это повлияют события 2020 года?

Об этом в интервью Thinktanks.by рассказала Катерина Борнукова, академический директор Центра экономических исследований BEROC.

– Новый год начался с повышения налогов. Какие у этого решения есть экономические причины и какими могут быть последствия?

– Мы можем говорить о двух группах причин – краткосрочных и долгосрочных. Краткосрочные связаны с пандемией COVID-19, из-за которой выросли расходы бюджета на здравоохранение и поддержку экономики, которая в нашем случае выразилась в поддержке госсектора. Одновременно упали доходы от налога на прибыль, от внешнеэкономической деятельности, и от дивидендов от тех же госпредприятий. В результате бюджет 2020 года будет закрыт с дефицитом.

В будущем ждать улучшений неоткуда: госпредприятия набрали кредитов, к тому же им понадобится время, чтобы восстановиться. Это значит, что и в 2021 году можно ожидать недобора по налогу на прибыль, а дополнительные расходы на здравоохранение никуда не исчезнут. Поэтому даже несмотря на увеличение налогов, на 2021 год запланирован достаточно большой дефицит бюджета.

Долгосрочные причины связаны со старением населения, которое влияет на дефицит ФСЗН. В 2020 году на поддержку ФСЗН из бюджета было переведено более 1 млрд. рублей, а в 2021 потребуется еще больше – порядка 1.6 млрд. И эта потребность в поддержке будет постоянно расти, несмотря на повышение пенсионного возраста. И в этой связи нужны будет принимать какие-то решения: или сокращать выплаты из ФСЗН или увеличивать собираемость налогов для его поддержки.

Еще одна долгосрочная причина увеличения налогов связана с тем, что уже много лет экономика практически не растет, и поэтому она не может позволить себе низкие налоги и налоговые льготы.

– Однако высокие налоги могут еще больше сдерживать развитие экономики.

– Да, повышение налогов может стать сдерживающим фактором. Однако пока мы видим точечное повышение налогов в отраслях, которые не сильно пострадали от пандемии COVID-19. А сокращение льгот по НДС затронет в первую очередь импортные товары.

Повышение налогов в кризис происходит не от хорошей жизни. Мы завели себя в тупик – деньги брать больше неоткуда. Однако повышение налогов – не самый значительный фактор, который сегодня влияет на экономику.

– А какие более значительные?

– В первую очередь – это потеря доверия к государству со стороны предпринимателей в целом и IT-сектора в частности. Они понимают, что сегодня власть рассматривает бизнес как своих оппонентов, и из-за этого они находятся под угрозой. В такой ситуации никто не думает о развитии и инвестициях.

Еще один фактор – огромная неопределенность. Никто не знает, что будет дальше. Даже со стороны экономических властей мы не видим четкого нарратива и позитивной повестки. Наши коллеги из Исследовательского центра ИПМ провели опрос предпринимателей, попросив их в паре слов описать перспективы развития экономики в 2021 году. Там очень много плохих слов, но это не самое важное. Намного важнее, что все эти слова описывают застой и неопределенность. Даже те предприниматели, кто высказался в поддержку власти, сформулировали свои ожидания в негативном ключе, они связаны с борьбой, а не с развитием. И в этом наше отличие от других стран мира.

– А как в мире видят перспективы развития экономики?

– Хотя в мировой экономике еще не началось восстановление, уже появились огромные надежды на будущее. Ожидается, что новая вакцина и завершение пандемии положат начало восстановления мировой экономики. В мире думают про инновации и новые направления развития, в то время как у нас – о том, чтобы день простоять да ночь продержаться.

– Значит ли это, что люди будут закрывать свои компании, бросать бизнес, в который вложено столько сил?

– Кто-то не будет бросать, а кто-то, возможно, бросит. Мы видим по IT-сектору, что уезжают далеко не все, пока скорее это малая часть компаний. Однако свои новые офисы EPAM и Wargaming открывают в Вильнюсе, Киеве и других городах за пределами Беларуси. По опросам бизнеса, которые проводит BEROC, видно, что многие компании приостановили свои инвестиционные проекты или найм персонала. Да, бизнесмены любят свое дело и будут стараться не закрыться, однако четкие негативные тенденции останавливают развитие и бизнеса, и экономики в целом.

– С точки зрения обывателя, зачем нужно развитие? Довольно абстрактная вещь, на хлеб не намажешь.

– Да, на хлеб намазать нельзя. Но этот обыватель не сможет двинуться по карьерной лестнице и зарабатывать больше. Ему для этого придется ждать, когда кто-то выйдет на пенсию. В начале 2000-х, когда экономика росла, был кадровый голод и можно было сделать быструю успешную карьеру, теперь это будет невозможно

Отсутствие развития означает, что мы снова будем отставать от соседних стран. Правительство прогнозирует рост ВВП на 1.8% в этом году. Оно вроде бы и неплохо, но проблема в том, что наши соседи будут расти гораздо быстрее. Если мы будем расти на 2% в год, а Польша – на 4%, за десять лет отставание будет значительным, и мы снова получим потерянное десятилетие.

Большого обвала экономики в обозримом будущем, скорее всего, не случится. У нас достаточно технократов в правительстве, они не могут стимулировать развитие, однако могут сбалансировать бюджет, стабилизировать монетарные риски и тем самым обеспечить медленную стагнацию без серьезных падений. Как ни парадоксально, это плохо. Потому что в кризис даже самые большие консерваторы вынуждены что-то предпринимать, а пока вроде все не так плохо, ничто не мотивирует на изменения и развитие вместо медленного затухания, и мы будем в этом болоте вязнуть дальше.

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