Изменились размеры штрафов за нарушения в области безопасности дорожного движения

С 1 января увеличился размер базовой величины. Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, изменились и размеры штрафов за нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения.

– За использование водителем мобильного телефона во время движения штраф в первый раз может составлять до 58 рублей, повторно в течение года подобное нарушение за рулем может обойтись водителю штрафом до 232 рублей. Непристегнутый ремень безопасности грозит водителю штрафом до 29 рублей, повторное такое нарушение в течение года обойдется суммой до 145 рублей. Если же без ремня безопасности пассажир, то штраф для него – до 87 рублей, – отметили в ГАИ.

Превышение скорости движения до 20 километров в час водителю сейчас обойдется суммой до 29 рублей, превышение до 30 километров – штрафом до 87 рублей, свыше 30 км/ч – до 290 рублей. Не следует также забывать о повторности этого нарушения в течение года. Это касается превышения от 20 километров и более: штраф до 435 рублей или лишение прав до 1 года.

Нарушение правил обгона, выезд на встречную полосу, когда это запрещено правилами – штраф до 290 рублей с лишением или без лишения прав. Нарушение правил маневрирования, проезда перекрестков, невыполнение требований дорожных знаков, правил разметки, непредоставление преимущества в движении маршрутному транспорту или пешеходу – штраф до 145 рублей. В случае повторности нарушения в течение года – штраф до 232 рублей.

Если нарушение ПДД водителем привело к созданию аварийной обстановки – штраф до 580 рублей. За данное нарушение можно лишиться и прав. За управление без прав – штраф до 580 рублей, повторная бесправная поездка – до 1450 рублей.

– Грубейшим нарушением правил остается управление в нетрезвом состоянии. За данное нарушение штраф достигает 2900 рублей с лишением прав на 3 года. Такое же наказание грозит водителю за употребление алкоголя после подачи сотрудником сигнала об остановке транспорта либо после совершения ДТП, участником которого он является, до прохождения освидетельствования. За повторное в течение года управление в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена конфискация транспортного средства, – рассказали в ГАИ.

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