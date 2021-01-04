«Дакар-2021»: белорусские МАЗы завершили второй спецучасток в лидирующей группе

Гонщики “МАЗ-СПОРТавто” быстро прошли второй этап ралли-рейда «Дакар-2021», заняв третье и четвертое место по итогам дня. МАЗ Сергея Вязовича в генеральной классификации поднялся на вторую позицию, сообщается в instagram Минского автозавода.

Второй спецучасток проходил между саудовскими городками Биша и Вади-ад-Давасир. «Боевым» был внушительный отрезок в 457 км. На его пути встречались песчаные отрезки и дюны. Но для белорусов все прошло без сюрпризов.

Сергей Вязович показал третье время – 4 часа 44 минуты, а следом с разницей в минуту четвертое место завоевал Алексей Вишневский. Победителем вновь стал россиянин Дмитрий Сотников, который опередил белорусов на 6 минут. На втором месте – «камазовец» Айрат Мардеев с 4-минутным отставанием.

«Спецучасток оказался длинным. Сначала были высокие и достаточно сложные дюны. Но мы проехали их без проблем. Да и весь спецучасток ехали в своем темпе, стараясь аккуратно маневрировать в камнях, чтобы не пробить колеса», – рассказал пилот Алексей Вишневский.

«Честно говоря, пришлось попереживать, потому что давно у нас не было «наката» по пескам. Но прошли без проблем, догнали в дюнах Антона Шибалова, у которого были какие-то проблемы, потом догнали Алеша Лопрайса и перед нами остался только Дима Сотников, но он оказался быстрее. Мы где-то минуту со ста километров дистанции ему проигрываем по темпу и пока ничего с этим сделать не можем, но и так день для нас прошел довольно-таки гладко», – добавил руководитель команды Сергей Вязович.

В общем зачете МАЗ Сергея Вязовича идет на втором месте, а до лидера гонки ему не хватает 17 минут. Экипаж Алексея Вишневского поднялся на 11-е место, проигрывая 1 час 26 минут.

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