Банковская система Беларуси работает на самоуничтожение?

Национальный банк опубликовал данные о работе банковской системы Беларуси в 2020 году. Если проанализировать их, то получается, что со второй половины года банки начали работать фактически на самоуничтожение.

Основа банковской деятельности состоит в том, чтобы взять деньги подешевле и дать подороже. Доход получается на марже, которая формируется на разнице между процентами депозитов и кредитов. Есть еще комиссионные доходы – это то, что банк получается в виде комиссий за переводы, за расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц и другие операции. Однако в общей структуре доходов банка, комиссионные, как правило не превышают 20%. Поэтому главный источник дохода заключается все же в разнице между тем, по какой цене (по каким процентам) банк принимает деньги, а по каким отдает. И вот тут банковская сфера Беларуси во второй половине 2020 года сделала странный и весьма опасный поворот.

Были кредиторами, стали заемщиками

Согласно данным Нацбанка, опубликованным в последнем статистическом обзоре, еще в январе 2020 года банки Беларуси принимали от бизнеса деньги на депозиты по средней ставке 6,83%, а кредитовали этот бизнес по средней ставке 10,94% годовых. То есть банковская маржа составляла 4,11%.

При работе с физическими лицами ситуация была несколько иная: банки брали деньги по средней ставке 9,63%, а давали кредиты в среднем по ставке 9,47%, то есть фактически в убыток. Однако общая маржа все равно составляла 3,95%. Это немного, но в купе с комиссионными и другими доходами позволяло банка чувствовать себя довольно неплохо даже в условиях коронавируса и общего спада деловой активности.

Ситуация начала кардинально меняться в июне 2020 года после того, как Нацбанк трижды снизил ставку рефинансирования и после того, как начали сказываться на экономике не только коронавирус, но и политический кризис в стране. Апогей наступил к концу года. Цифр по декабрю еще нет, по и ноябрьские более чем впечатляющие.

Так, согласно данным Нацбанка, в ноябре белорусские банки принимали от бизнеса деньги на депозиты по средней ставке 13,37%, а отдавали по 11,26%. Получается, что маржа не просто уменьшилась, она ушла в минус на 2,11%, хотя реально должна была увеличиться вследствие увеличения инфляции и обесценивания белорусского рубля.

По физическим лицам ситуация еще более плачевная. Банки брали деньги на депозиты по средней ставке 16,89%, а выдавали кредиты по средней ставке 9,13%. Тут маржа банка ушла в минус на 7,76%, то есть выше ставки рефинансирования. И это еще без учета льготных кредитов.

Получилась парадоксальная ситуация, когда белорусские банки из основного кредитора начали превращаться в основного заемщика белорусской экономики.

Что будет дальше?

Это очень сложный вопрос, на который, вероятно, не знают ответ и в Нацбанке. Ведь белорусская экономика работает на ручном управлении одного лица и Нацбанк фактически остался единственным органом, который этим рукам хоть как-то сопротивляется. Регулятора уже несколько месяцев пытаются «уговорить» запустить печатный станок, но вместо этого Нацбанк с августа приостановил операции по поддержке ликвидности и уже дважды продлевал этот «защитный период». А не имея возможности получить деньги от регулятора банки вынуждены были идти на поклон к населению и бизнесу.

Контрольная точка, которая и покажет, как дальше будет развиваться ситуация, наступит 19 января, когда закончится очередной срок приостановки операций овернайт. И тут есть только два варианта.

Если Нацбанку разрешат продлить этот «защитный период», то банки и дальше вынуждены будут работать с отрицательной маржой, что уже в 2021 году может привести к серьезным проблемам в финансовом секторе страны. Если приостановку операций овернайт регулятору все же не разрешат продлить, значит ему придется включить печатный станок, чтобы удовлетворить возросший спрос на рубли. Следом придется повышать и ставку по кредитам овернайт и ставку рефинансирования, то есть официально признавать, что относительно благополучный период для белорусского рубля закончился и страна опять вступает в период финансовой неопределенности. Все это приведет к серьезному витку инфляции. А дальше проблемы начнут нарастать, как снежный ком.

По сути, Нацбанк сейчас находится в патовой ситуации, когда как не сделай, все равно плохо будет. Однако, по итогам 2020 года белорусские банки еще показывают неплохую прибыль. Это даст Нацбанку лишний повод все же отстоять свою позицию и продлить приостановку операций по поддержке ликвидности. Мол, прибыль у банков есть, значит, еще могут брать деньги у населения и бизнеса. Но это уже точно будет в последний раз. Дальше нужно будет найти какой-то выход из тупика.

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



