Александр Класковский: «Перевернуть страницу» получится только через демонтаж системы

Александр Лукашенко подписал указ, объявляющий 2021 год годом народного единства. В новогоднее обращение Лукашенко тоже была вкраплена примирительная нотка: давайте, мол, перевернем «страницу пройденного» и будем жить дружно. Интересно, поверил ли хоть кто-то в такую утопию? Александр Класковский, политический обозреватель, размышляет в своем телеграм-канале.

И дело здесь не в кровожадности противников режима, которых власти усердно рисуют экстремистами и даже идейными наследниками нацизма. Что бы ни плела пропаганда, а феномен подчеркнуто мирного белорусского протеста изумляет весь мир.

Закавыка в том, что политический режим, который и прежде не был мягким, сейчас ради самосохранения вынужден становиться брутальнее, беспощаднее. Он явно не способен к диалогу с оппонентами, более того — не способен (или не считает нужным?) даже имитировать этот диалог.

Взбунтовавшаяся же часть общества, в свою очередь, не согласна становиться на колени. И наверху наверняка опасаются: прояви хоть немного «гнилого либерализма» — пламя «мятежа» (выражение Лукашенко) разгорится с прежней силой, а то и жарче.

Между тем без освобождения политзаключенных, прекращения репрессий и наказания виновных в зверствах при подавлении протестов оппоненты режима не согласны начинать диалог с властями. Впрочем, те и сами не собираются садиться за круглый стол с действительными оппонентами (сенсационный октябрьский визит Лукашенко в СИЗО КГБ — не в счет).

Потуги властей изобразить протесты последних месяцев как попытку возродить нацизм, война против национальной символики тоже углубляют раскол в обществе. Какое тут примирение?

Наконец, если Лукашенко надумает-таки провести референдум по изменению Конституции, то и без того наэлектризованное общество поляризуется еще сильнее.

Честно выиграть референдум властям сейчас никак невозможно: поддержка их политики — и по эмпирическим ощущениям, и по фрагментарной социологии — ниже плинтуса. Значит, на несогласную часть общества станут давить еще сильнее.

Но даже если и не будет референдума, коллизия между анахроничной системой Лукашенко и запросом политически пробудившейся части (вероятно большинства) общества на кардинальные перемены никуда не денется.

Система (опорой которой остается сравнительно небольшой, но обладающий ресурсами, грубой силой и повязанный страхом слой чиновников, силовиков и прочих «ябатек») закостенела, скатывается в оголтелую полицейщину и не думает меняться. Поэтому никакого народного единства не будет, а «перевернуть страницу» получится только через демонтаж этой системы.

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