Задержан подозреваемый в сообщении о минировании ресторана в Россонах

2 января в 23.40 поступило сообщение о минировании ресторана «Росинка» в городском поселке Россоны Витебской области. Из здания были эвакуированы 16 человек. После проведенного специалистами обследования взрывоопасных предметов не обнаружено.

По факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что подозреваемый злоумышленник задержан. Им оказался 37-летний местный житель, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, позвонил в милицию и сообщил о минировании бара.

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