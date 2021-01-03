За двое суток нового года на дорогах Беларуси произошло 305 ДТП, погибли 8 человек

За двое суток нового года на дорогах Беларуси произошло 305 ДТП, в 16 из них пострадали люди. Такую статистику БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

“Погибли 8 человек, в том числе двое несовершеннолетних, травмирован 21 человек. Среди погибших половина – пешеходы, все они находились в состоянии опьянения”, – отметили в Госавтоинспекции.

В целом безответственных пешеходов в эти дни оказалось немало: зафиксировано более 850 нарушителей, 223 человека были пьяны. “Еще 373 пешехода находились на проезжей части, не обозначив себя в темное время суток световозвращающими элементами, тем самым подвергая опасности как себя, так и водителей”, – добавили в ГАИ.

За управление в нетрезвом состоянии задержаны 193 водителя. Кроме того, сотрудники ГАИ выявили 323 бесправника.

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