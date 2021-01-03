На первом этапе “Дакара-2021” белорусы приехали четвертыми

Стартовали ралли “Дакар-2021” в Саудовской Аравии. Белорусский экипаж Сергея Вязовича стал четвертым на первом спецучастке. Он шел первым большую часть пути и тем самым взял на себя естественные преграды в виде деревьев и кустарников, между которыми с трудом помещались грузовики, сообщается в instagram Минского автозавода.

«Началась гонка с больших каменистых участков. На 80-м километре получили прокол заднего колеса, остановились поменять – пропустили вперед три машины. После замены удалось их догнать и вновь возглавить караван, но ближе к 200-му километру оказались на узком участке между деревьями и кустами, где повредили машину о ветки. Можно сказать, просеку рубили, чтобы проехать: постоянно открывались двери, ветками срывало резинки. В общем, много времени потеряли не по техническим причинам. Габариты грузовика не влезали в размер трассы между деревьями и кустов – в этом заключалась самая большая проблема», – рассказал о первом заезде пилот Сергей Вязович.

В результате МАЗ Сергея Вязовича финишировал четвертым. Его время – 3 часа 28 минут. На первом месте оказался россиянин Дмитрий Сотников, опередив белорусов почти на 11 минут. Вторым пришел чех Алеш Лопрайс, третьим – еще один «камазовец» Антон Шибалов.

А вот белорус Алексей Вишневский оказался на 17-й строчке. От победителя заезда он отстал на 1 час 19 минут.

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