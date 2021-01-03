Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 3 января за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1837 пациентов с COVID-19, выписан 1521 пациент, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрированы 199962 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 182630 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1451 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 9.

За минувшие сутки выполнен 5331 тест, всего в стране проведено 4042784 теста на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 84644904 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1837138 человек.

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