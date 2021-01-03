КХЛ. Минское “Динамо” в овертайме победило омский “Авангард”

Первый матч нового календарного года на «Минск-Арене» держал обе команды и болельщиков в напряжении до последних секунд, пишет hockey.by.

На два выстрела «Авангарда» во втором периоде динамовцы ответили точным броском Райана Спунера. Но самым интересным оказался третий игровой отрезок, на протяжении которого гости вначале растеряли преимущество, а после дважды догоняли минчан.

Одним из героев отрезка стал минский защитник Илья Соловьев. На 43-й минуте его мощный бросок подкорректировал Принс, а вскоре начал атаку, которую завершил точным броском Горбунов. Однако омичам потребовалось всего 13 секунд, чтобы сравнять цифры на табло.

На 48-й минуте динамовцев вновь вывел вперед Артем Демков, а все тот же Соловьев мог вскоре сделать преимущество хозяев комфортным, но вратарь Бобков отличным сейвом оставил «Авангард» в игре. Илья вместо этого добавил ложку дегтя в свой отличный вечер: удаление защитника гости реализовали всего через 9 секунд – 4:4.

Отыграв 60 минут максимально дисциплинированно, в первой же смене овертайма «Авангард» впервые удалился – правила нарушил Костин, пытавшийся сорвать острую атаку динамовцев. Единственное в матче удаление гостей «зубры» обернули в свою пользу: победную шайбу забросил Принс, набравший третье (2+1) очко в игре. Итоговый счет — 5:4.

Динамовцы набрали два очка, но уже во вторник их на своем льду ждет сложное испытание питерским СКА.

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