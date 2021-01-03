Ежегодно треть всего продовольствия оказывается на помойке. Но более трех миллиардов человек недоедают

Мы покупаем в магазинах больше еды, чем нам нужно, особенно в праздники; оставляем дома портиться фрукты и овощи или заказываем в ресторанах больше, чем можем съесть. Ежегодно треть всего продовольствия, половина фруктов и овощей, а также четверть мясных продуктов на общую сумму в триллион долларов оказываются на помойке. В то же время более трех миллиардов человек недоедают или не могут позволить себе здоровую пищу.

Каждый житель планеты может внести свой вклад в то, чтобы изменить эту ситуацию, главное в этом деле – осведомленность. В прошлом году в ООН впервые отметили Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах. Он совпал с пандемией COVID-19, которая заставила многих задуматься о необходимости преобразований, в том числе в сфере производства и потребления продовольствия.

Продовольственные потери и пищевые отходы: в чем разница?

Ежегодно около трети всего производимого в мире продовольствия либо теряется, либо превращается в отходы. В развивающихся странах 40 процентов продовольствия пропадает на стадии сбора урожая или переработки – это называется продовольственными потерями. В развитых странах такой же процент теряется на стадии потребления или розничной реализации, когда в отходы идут продукты питания, не купленные в магазинах или не съеденные дома, в ресторанах или кафе. Это называется пищевыми отходами.

«Потери продовольствия и пищевые отходы возмутительны с моральной точки зрения, – считает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. – В мире, где достаточно продовольствия для того, чтобы прокормить всех населяющих его людей, 690 миллионов человек продолжают страдать от голода и 3 миллиарда человек не могут позволить себе здоровый рацион питания».

В ходе Саммита по продовольственным системам, который состоится в этом году, значительное внимание будет уделено проблеме продовольственных потерь и пищевых отходов.

Как вы можете помочь

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) разработали практические рекомендации, выполнив которые, каждый из нас может внести свою лепту в дело сохранения продовольствия и предотвращения потерь.

1. Ешьте здоровую пищу

На первый взгляд, найти время на приготовление питательной пищи при быстром ритме жизни не так просто, однако здоровая пища не обязательно сложна в приготовлении. В интернете можно найти множество рецептов полезных блюд быстрого приготовления, которыми вы можете поделиться со своей семьей и друзьями.

2. Покупайте только необходимые продукты

Планируйте рацион. Всегда составляйте список необходимых продуктов и строго следуйте ему, избегая импульсивных покупок. Это позволит вам не только выбрасывать меньше еды, но и сэкономить деньги!

3. Покупайте не только «красивые» фрукты и овощи

Не судите о продуктах питания по их внешнему виду! Фрукты и овощи неидеальной формы или с внешними дефектами часто выбрасываются, поскольку они не соответствуют субъективным стандартам. Не волнуйтесь – вкус у них тот же! Из перезрелых фруктов можно приготовить соки и десерты.

4. Правильно храните продукты

Только что купленные продукты размещайте в глубине шкафа или холодильника, а приобретенные ранее – расположите на виду. Используйте герметичные пищевые контейнеры для хранения в холодильнике свежих открытых продуктов и закрывайте упаковки для того, чтобы защитить их от насекомых.

5. Внимательно читайте информацию на упаковках

Между сроком хранения и сроком годности существует большая разница. Продукты с истекшим сроком хранения в некоторых случаях потреблять безопасно, в то время как продукты с истекшим сроком годности есть не следует. Читайте состав продуктов и старайтесь не покупать продукцию, содержащую трансжиры и консервант или большое количество сахара или соли.

6. Начните с малого

Покупайте на вынос более маленькие порции и делите на всех большие порции еды в ресторанах.

7. Используйте остатки пищи

Если вы не съедаете всю приготовленную пищу, заморозьте оставшуюся часть или используйте ее как ингредиент для другого блюда.

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